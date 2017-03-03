Vurunca bıçakladım

İki sevgilinin tartışması ölümle gitti. Erkek arkadaşını öldüren Kırgız kadın cezaevine gönderildi. Antalya'da önceki gün 31 yaşındaki Salim Sarıkaya, mangal yapmak için ortağı olduğu işyerinde sevgilisi Kırgız asıllı Aigul Nurbek ve 2'si kadın 4 arkadaşıyla buluştu. alkol alan iki sevgili arasında tartışma çıktı. Sarıkaya, Nurbek'i dövmeye başladı. Genç kadın da Salim'i kalbi, göğüs altıve kolundan bıçakladı. Hastaneye kaldırılan talihsiz genç kurtarılamadı. Nurbek'i gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan Aigul Nurbek, savcılıktaki ifadesinde Salim Sarıkaya ile 1.5 yıldır arkadaş olduğunu ve birlikte yaşadıklarını belirterek, sevgilisinin kendisine şiddet uyguladığını öne sürdü. Olayda yine kendisine vurmaya başlaması üzerine dayanamadığını ve bıçakladığını belirten Aigul Nurbek, öldürme amacındaolmadığını iddia etti. 'Kastenöldürme' suçundan sulh ceza hakimliğine çıkarılan Aigul Nurbek tutuklanarak Alanya Cezaevi'ne gönderildi.
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