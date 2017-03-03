Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Münbiç'le ilgili önemli açıklamalar yaptı. Çavuşoğlu, "Eğer YPG buradan çekilmezse tabii ki biz YPG'yi vuracağımızı daha önce de söyledik. Biz şu anda ABD ile Rakka Operasyonu'nu nasıl gerçekleştirebiliriz ve hangi kuvvetlere nasıl destek verebiliriz bunları görüşüyoruz" dedi. El Bab Opererasyonu'nun bitmek üzere olduğunu ve içerde temizlik yapıldığını belirten Çavuşoğlu şöyle konuştu: Bu Fırat Kalkanı Operasyonu'nun amacı Münbiç'in tamamen temizlenmesi ve orada yaşayan insanlara teslim edilmesi ABD ile Münbiç operasyonu konusunda farklı görüşlerimiz oldu. ABD yanlış gruplarla burada operasyon yaptı. Bize net bir şekilde bir söz vermişti. Sayın Obama ve Genelkurmay Başkanı. Operasyon bittiği gün YPG'li unsurlar Fırat'ın doğusuna tekrar geçecekti. 1 yıldan fazla bir süre oldu maalesef bu gerçekleşmedi. Bizim de tezimiz maalesef yine doğru çıktı.
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