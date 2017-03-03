Türkan raporu

Adana'da Türkan Sarıkaya (28), 8 Şubat 2016'da "platonik aşığı" BünyaminFikirdeşici tarafından darp edilerek katledildi. Fikirdeşici, tutuklanarakcezaevine gönderildi. Katil zanlısının darp ettiği genç kıza tecavüz etmeye çalıştığı, "sarhoş" izlenimi vermek için de koma halindeki Sarıkaya'nın ağzına alkol döktüğü belirlendi. Hakkında müebbet istemiyle dava açılan Fikirdeşici, "Türkan başını çekyataçarptı" dedi. Daha önce Sarıkaya'nın kafatasında kırık olmadığı yönünde rapor veren Adana Adli Tıp Kurumu'ndan ise davanın seydini değiştirecek yeni bir rapor geldi. Yapılan otopside genç kızın kafatasında kırık olduğu tespit edildi ve bu durum bir rapor halinde mahkemeye gönderildi. Sarıkaya ailesinin avukatı Derya Göksuçukur, "Bu rapor, vahşetinbelgesidir" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.