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Türkan raporu

Türkan raporu
Adana'da Türkan Sarıkaya (28), 8 Şubat 2016'da "platonik aşığı" Bünyamin Fikirdeşici tarafından darp edilerek katledildi. Fikirdeşici, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Katil zanlısının darp ettiği genç kıza tecavüz etmeye çalıştığı, "sarhoş" izlenimi vermek için de koma halindeki Sarıkaya'nın ağzına alkol döktüğü belirlendi. Hakkında müebbet istemiyle dava açılan Fikirdeşici, "Türkan başını çekyata çarptı" dedi. Daha önce Sarıkaya'nın kafatasında kırık olmadığı yönünde rapor veren Adana Adli Tıp Kurumu'ndan ise davanın seydini değiştirecek yeni bir rapor geldi. Yapılan otopside genç kızın kafatasında kırık olduğu tespit edildi ve bu durum bir rapor halinde mahkemeye gönderildi. Sarıkaya ailesinin avukatı Derya Göksuçukur, "Bu rapor, vahşetin belgesidir" dedi.
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