Türk doktorun büyük başarısı

ABD'nin Yale Üniversitesi'nde görev yapan Bahar Uslu, adını uluslararası tıp literatürüne yazdırdı. Kadındoğum, tüp bebek ve kısırlık çalışmalarında 40 yıldır uygulanan tedavi yöntemlerini araştıran Uslu, daha pratik bir yöntem geliştirdi. Başarılı doktorun geliştirdiği yöntem, bilimsel araştırmalar kapsamında 'Uslu Yöntemi' olarak tarihe geçti.