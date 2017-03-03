Tuğyeneral

Darbeciler 16 Temmuz sabahı Jandarma Genel Komutanlığı’nı ele geçirmeye çalıştı. Bu sırada Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu, beylik silahını aldı. Nizamiyenin önüne çıktı. Tek başına hainleri püskürtüp kanlı planı ortadan kaldırdı
Türkiye, 15 Temmuz gecesi en büyük ihaneti yaşadı. Teröristbaşı Gülen, sırtını dayadığı ABD'den düğmeye bastı. TSK içindeki cuntasını ayaklandırdı. Darbe yapmaya kalkıştı. Ancak kahraman Türk milleti hainplanı yarım bıraktı. Bu destanlardanbiri de Ankara'da yaşandı. JandarmaGenel Komutanlığı'nı ele geçirmeplanı, Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu'natakıldı. Buna göre FETÖ cuntası 15 Temmuz gecesinden itibaren Ankara'da bombalar yağdırdı. 16 Temmuz sabahıise Jandarma Genel Komutanlığı'nı elegeçirmeye çalıştı. Bu sırada Jandarma Genel Komutanlığı Plan ve Prensipler Başkanı olan Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu kışladaydı. Darbecilerin kışlaya doğru geldiğini gören Hacıoğlu, hemen beylik silahına sarıldı. Kurşun geçirmez yeleğinigiyinip nizamiyenin önüne çıktı.Darbecilerle çatıştı. Hainlerin kışlayıele geçirmesini engelleyip büyük birbaşarıya imza attı.
BURSA'YA ATANDI...
Bu arada darbe girişimini duyan Jandarma Genel Komutanlığı Personel Daire Başkanı Kurmay Albay Ali Demir, Jandarma Plan Prensip Başkanı Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu ile Kurmay Albay Aziz Yılmaz, Albay Nurettin Alkan ile Albay Güven Şağban'ı arayarak darbe girişiminin olduğunu haber vermişti. Yanlarına sadece beylik tabancalarını alan 5 komutan, sivil kıyafetlerle bir otomobile binip Jandarma Genel Komutanlığı'na gitmiş, nizamiyede yaşanan ilk çatışma sırasında Albay Nurettin Alkan kolundanyaralanmıştı. Takviyeye giden Polis ÖzelHarekat ve Jandarma Özel Harekattimleri, Tuğgeneral Hacıoğlu'nun sevkidaresinde sabaha kadar darbecilerlemücadele etmişti. Darbecilere ağır zayiat verdirilmişti. Beştepe karargahında da 16 darbeci ölü ele geçirilmişti. O dönemJandarma Genel Komutanlığı'nda görevdeolan, aslen Rize Ardeşenli TuğgeneralAhmet Hacıoğlu, İçişleri Bakanlığı'ncaAğustos ayında Bursa İl JandarmaKomutanlığı görevine atanmıştı.
1) Ahmet Paşa, 16 Temmuz sabahı kurşun geçirmez yeleğini giyindi. Beylik tabancasını alıp nizamiyenin önüne gitti.
2) Darbeciler ele geçirdikleri askeri araçlarla Jandarma Genel Komutanlığı'nın nizamiyesine girmeye çalıştı. Ancak Tuğgeneral Hacıoğlu, silahıyla önlerine çıktı. Hainleri durdurdu.
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