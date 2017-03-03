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Tuğyeneral

ciler 16 Temmuz sabahı Jandarma Genel Komutanlığı’nı ele geçirmeye çalıştı. Bu sırada , beylik silahını aldı. Nizamiyenin önüne çıktı. Tek başına hainleri püskürtüp kanlı planı ortadan kaldırdı

Tuğyeneral
Türkiye, gecesi en büyük ihaneti yaşadı. Teröristbaşı Gülen, sırtını dayadığı ABD'den düğmeye bastı. içindeki cuntasını ayaklandırdı. yapmaya kalkıştı. Ancak kahraman Türk milleti hain planı yarım bıraktı. Bu destanlardan biri de Ankara'da yaşandı. Jandarma Genel Komutanlığı'nı ele geçirme planı, Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu'na takıldı. Buna göre cuntası 15 Temmuz gecesinden itibaren Ankara'da bombalar yağdırdı. 16 Temmuz sabahı ise Jandarma Genel Komutanlığı'nı ele geçirmeye çalıştı. Bu sırada Jandarma Genel Komutanlığı Plan ve Prensipler Başkanı olan Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu kışladaydı. Darbecilerin kışlaya doğru geldiğini gören Hacıoğlu, hemen beylik silahına sarıldı. Kurşun geçirmez yeleğini giyinip nizamiyenin önüne çıktı. Darbecilerle çatıştı. Hainlerin kışlayı ele geçirmesini engelleyip büyük bir başarıya imza attı.

BURSA'YA ATANDI...
Bu arada darbe girişimini duyan Jandarma Genel Komutanlığı Personel Daire Başkanı , Jandarma Plan Prensip Başkanı ile Kurmay Albay Aziz Yılmaz, ile Albay Güven Şağban'ı arayarak darbe girişiminin olduğunu haber vermişti. Yanlarına sadece beylik tabancalarını alan 5 komutan, sivil kıyafetlerle bir otomobile binip Jandarma Genel Komutanlığı'na gitmiş, nizamiyede yaşanan ilk çatışma sırasında Albay Nurettin Alkan kolundan yaralanmıştı. Takviyeye giden Polis Özel Harekat ve Jandarma Özel Harekat timleri, Tuğgeneral Hacıoğlu'nun sevk idaresinde sabaha kadar darbecilerle mücadele etmişti. Darbecilere ağır zayiat verdirilmişti. Beştepe karargahında da 16 darbeci ölü ele geçirilmişti. O dönem Jandarma Genel Komutanlığı'nda görevde olan, aslen Rize Ardeşenli Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu, İçişleri Bakanlığı'nca Ağustos ayında Bursa İl Jandarma Komutanlığı görevine atanmıştı.


1) Ahmet Paşa, 16 Temmuz sabahı kurşun geçirmez yeleğini giyindi. Beylik tabancasını alıp nizamiyenin önüne gitti.


2) Darbeciler ele geçirdikleri askeri araçlarla Jandarma Genel Komutanlığı'nın nizamiyesine girmeye çalıştı. Ancak Tuğgeneral Hacıoğlu, silahıyla önlerine çıktı. Hainleri durdurdu.
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