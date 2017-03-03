Teröristin yakalanma anı böyle görüntülendi

GÜVENLİK KORUCUSUNU ŞEHİT EDEN TERÖRİSTLER YAKALANDI
Aralarında, Şehit Güvenlik Korucusu Nihat Çaprak'ı 12 Eylül 2014 tarihinde Bitlis İli Merkez İlçe Aşağıölek Köyü mevkiinde yolu keserek kaçıran, vücuduna isabet eden (24) kurşunla şehit eden ve Tatvan-Hizan karayolu üzerinde bulunan telefon direğine asan teröristlerin de olduğu belirlendi.Etkisiz hale getirilen teröristlerin üzerinde yapılan aramalarda; (8) adet kaleşnikof piyade tüfeği, (1) adet keskin nişancı tüfeği, (1) adet Bixi marka makineli tüfek ile (4) adet el bombası ele geçirildi.
Güvenlik Korucusu Nihat Çaprak'ı şehit edenlerden biri olan grup sorumlusu kadın terörist ölü olarak ele geçirilirken, teröristin İran asıllı olması ve üzerinden haç kolye çıkması dikkat çekti.
SIĞINAKLARI DA İMHA EDİLDİ
Operasyon sonrası bölgede geniş çaplı arama yapan Jandarma ekipleri, teröristlere ait (1) adet sığınak buldu. Sığınak; içinde bulunan çok sayıda mühimmat, EYP yapımında kullanılan malzeme, örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ile birlikte imha edildi.
OPERASYON ANI KAMERADA
Jandarmanın gerçekleştirdiği operasyon ise saniye saniye kameralara yansıdı. Görüntülerde yerin altında sığınakta saklanan terörist yakalanıyor. Yerin altından çıkarılan terörist ardından helikopterle bölgeden götürülüyor.
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hainleri orada infaz etmek yakışırdı
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