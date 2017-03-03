Teröristbaşının bestekarı!

Antalya'da teröristbaşı Gülen'in şiirlerini besteleyip, "Bir Işık Sun" isimli albüm çıkaran sanık Mehmet Çelikdemir'in yargılanmasına başlandı. Sanık Çelikdemir, yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye çıkarıldı. Savunmasında, "Benim100'e yakın bestem var.Gülen'in şiirlerinden 10-15'inibesteledim. 'Albüm satsın'diye besteleri Gülen'e bizzatdinlettiğimi söyledim. Ancakonunla hiç görüşmedim" açıklamasını yaptı.
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