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Teröristbaşının bestekarı!

Teröristbaşının bestekarı!
Antalya'da teröristbaşı Gülen'in şiirlerini besteleyip, "Bir Işık Sun" isimli albüm çıkaran sanık 'in sına başlandı. Sanık Çelikdemir, yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye çıkarıldı. Savunmasında, "Benim 100'e yakın bestem var. Gülen'in şiirlerinden 10-15'ini besteledim. 'Albüm satsın' diye besteleri Gülen'e bizzat dinlettiğimi söyledim. Ancak onunla hiç görüşmedim" açıklamasını yaptı.
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