Terör mağdurları için bin 830 konut

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde huzur ve güvenliğin tesisi amacıyla geçen yıl 13 Mart'ta sokağa çıkma yasağıyla başlayan ve 20 Nisan'da tamamlanan "Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Gülle Operasyonu" nun ardından, PKK'lı teröristlerin neden olduğu mağduriyetler gideriliyor.

Terör saldırılarından dolayı evleri ağır hasar gören ve yıkım kararı verilen vatandaşlar için Esenyurt Mahallesi'nde TOKİ tarafından yapılması planlanan bin 830 konut için çalışma başlatıldı.

Yüklenici firma ekipleri, konutların yapılacağı sahadaki karları iş makineleriyle temizleyerek, zemin düzeltme çalışmasında bulundu.

İlçe Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, yaptığı açıklamada, mart ayı sonunda temel atma törenini gerçekleştireceklerini söyleyerek, Firma yolunu açmakla başladı. Kar şartları ve soğukluk biraz hafiflediği zaman temellerin betonunu atmaya başlamış olacağız. Firma önümüzdeki hafta kazılarına başlayacak. İlk kazma vuruldu, devamı da gelecek. Bin 830 konut startını almış oldu." ifadesini kullandı.