Yol Durumu
  1. Teröre darbe üstüne darbe
  2. Firari SPK eski daire başkanı o ilde yakalandı!

Terör mağdurları için bin 830 konut

'da terör saldırıları nedeniyle evleri ağır hasar görenler için yapılacak bin 830 konut için çalışmalara başlandı.

Terör mağdurları için bin 830 konut

Hakkari'nin ilçesinde huzur ve güvenliğin tesisi amacıyla geçen yıl 13 Mart'ta sokağa çıkma yasağıyla başlayan ve 20 Nisan'da tamamlanan "Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Gülle Operasyonu" nun ardından, PKK'lı teröristlerin neden olduğu mağduriyetler gideriliyor.

Terör saldırılarından dolayı evleri ağır hasar gören ve yıkım kararı verilen vatandaşlar için Esenyurt Mahallesi'nde tarafından yapılması planlanan bin 830 konut için çalışma başlatıldı.

Yüklenici firma ekipleri, konutların yapılacağı sahadaki karları iş makineleriyle temizleyerek, zemin düzeltme çalışmasında bulundu.

İlçe Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, yaptığı açıklamada, mart ayı sonunda temel atma törenini gerçekleştireceklerini söyleyerek, Firma yolunu açmakla başladı. Kar şartları ve soğukluk biraz hafiflediği zaman temellerin betonunu atmaya başlamış olacağız. Firma önümüzdeki hafta kazılarına başlayacak. İlk kazma vuruldu, devamı da gelecek. Bin 830 konut startını almış oldu." ifadesini kullandı.
Etiketler: ,
  • 03 Mart 2017, Cuma 15:00
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar