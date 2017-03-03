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  1. Annesinin mucizesi
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Tatlı ayı!

Tatlı ayı!
Erzincan Refahiye'de yaşayan vatandaşlar, önceki gün boz ayı yavrusu buldu. Durum, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne bildirildi. Ekipler, ayıyı teslim aldı. Daha sonra da sağlık kontrolünden geçirdi. 1.5 aylık olduğu belirlenen yavru ayı, Kars Kafkas Üniversitesi'nde koruma altına alındı. Ayının sağılıklı olduğunu belirten Yrd. Doç. Dr. Ekin Emre Erkılıç, "3-4 ay misafirimiz olacak. Annesi yanında olmadığı için biberonla süt vereceğiz. Bakımını gönüllü öğrencilerimiz üstlenecek" şeklinde konuştu.
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