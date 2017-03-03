Tatlı ayı!

Erzincan Refahiye'de yaşayan vatandaşlar, önceki gün boz ayı yavrusu buldu. Durum, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne bildirildi. Ekipler, ayıyı teslimaldı. Daha sonrada sağlık kontrolündengeçirdi. 1.5 aylık olduğu belirlenen yavru ayı, Kars Kafkas Üniversitesi'nde koruma altına alındı. Ayının sağılıklı olduğunu belirten Yrd. Doç. Dr. Ekin Emre Erkılıç, "3-4ay misafirimiz olacak.Annesi yanındaolmadığı için biberonlasüt vereceğiz.Bakımını gönüllüöğrencilerimizüstlenecek" şeklinde konuştu.
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