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Tarihi hırsızlık

Tarihi hırsızlık
Çanakkale'de akıl almaz bir hırsızlık olayı yaşandı. Eceabat İlçesi'nde bulunan Namazgah ve Mecidiye Tabyaları'nda, 2005 yılında restorasyon çalışmaları başlatıldı. Bölgeden 9 bin mermi kovanı çıkarıldı. Müze görevlilerince çuvallara doldurulan kovanlar, Namazgah Tabyası'ndaki 3 nolu bonete bırakıldı. Ancak mermi kovanlarının çalındığı anlaşıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Sanat Tarihçisi Gökhan Gümüşdağ, "Güvenlik kameraları olmadığı için olay aydınlatılamadı. Araştırmalarımız sürüyor" diye konuştu.
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