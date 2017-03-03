Tarihi hırsızlık

Çanakkale'de akıl almaz bir hırsızlık olayı yaşandı. Eceabat İlçesi'nde bulunan Namazgah ve Mecidiye Tabyaları'nda, 2005 yılında restorasyon çalışmaları başlatıldı. Bölgeden 9 bin mermi kovanı çıkarıldı. Müze görevlilerince çuvallara doldurulan kovanlar, Namazgah Tabyası'ndaki 3 nolu bonete bırakıldı. Ancak mermi kovanlarının çalındığı anlaşıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Sanat Tarihçisi Gökhan Gümüşdağ, "Güvenlik kameraları olmadığı için olay aydınlatılamadı. Araştırmalarımız sürüyor" diye konuştu.