Tam 232 bin kişi işe alındı

Şubat ayında istihdam rakamları rekor kırdı. Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı istihdam seferberliğinin ilk verilerini içeren Şubat ayında istihdamın net 232,085 kişi arttığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Müezzinoğlu, "İstihdam seferberliği ile adım adım hedefe yürüyoruz. Şubat ayında bu kapsamda büyük bir sıçrama yaşandı. Şubat ayında net 232,085 kişi istihdam edildi" dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan istihdamda yavaşlamanın yarattığı olumsuz etkileri ortadan kaldırmak için 7 Şubat'ta istihdam seferberliğini başlatmıştı.

İstihdamda yavaşlamanın yarattığı olumsuz etkileri ortadan kaldırmak için yapılan çağrıya birçok şirket ve çatı örgüt olumlu yanıt vermiş ve yeni istihdam sağlayacağını açıklamışlardı.

Teşviklerle birlikte ilk etapta Nisan'daki referandum öncesi istihdamda bir artış yaşanması bekleniyor.

500 BİN İSTİHDAM SAĞLANMASI ÖNGÖRÜLÜYOR

Hükümetin verdiği destekle birlikte asgari ücretle bir işçi çalıştıran işverenin maliyeti 773 TL azalarak 1,404 TL'ye geriliyor. Paketin maliyeti 12.3 milyar TL olarak öngörülürken, bunun yaklaşık 11 milyar TL'si ise İşsizlik Fonu'ndan karşılanıyor.

İstihdam seferberliği ile 1.5 milyon kişinin iş sahibi yapılması, buna ilaveten 500,000 kişinin işbaşı eğitimi ile istihdamının sağlanması öngörülüyor.