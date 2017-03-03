Suriye sınırına askeri sevkiyat

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Suriye sınırındaki Kilis'e askeri sevkiyat yapıldı.
Çeşitli illerdeki birliklerden gönderilen tank, zırhlı personel taşıyıcı ve tırlardan oluşan askeri konvoy, Suriye sınırındaki Elbeyli ilçesine getirildi.
Güvenlik önlemleri altında sevk edilen silah ve askeri teçhizatın, Suriye sınırındaki askeri birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
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