Yol Durumu
  1. Sağlık Bakanı Akdağ o ile müjdeyi verdi

na

Çeşitli illerdeki askeri birliklerden gönderilen tank, zırhlı personel taşıyıcıları ile tırlardan oluşan askeri konvoy, ndaki Kilis'in Elbeyli ilçesine ulaştı.

Suriye sınırına askeri sevkiyat
ndaki Kilis'e yapıldı.

Çeşitli illerdeki birliklerden gönderilen tank, zırhlı personel taşıyıcı ve tırlardan oluşan askeri konvoy, Suriye sınırındaki Elbeyli ilçesine getirildi.

Güvenlik önlemleri altında sevk edilen silah ve askeri teçhizatın, Suriye sınırındaki askeri birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
Etiketler: ,
  • 03 Mart 2017, Cuma 19:02
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar