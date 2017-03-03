İstanbul Ataşehir'de geçtiğimiz günlerde bankada çalışan 24 yaşındaki Ceylan Timuroğlu, 2006'da Danıştay saldırı ile Cumhuriyet Gazetesi'ne atılan bombaların faillerinden olan ağabeyi Erhan Timuroğlu (38) tarafından öldürüldü. İddialara göre olay şöyle gelişti: Erhan Timuroğlu, kız kardeşinin kendisinin yakın arkadaşı Bekir T. ile birlikte çekilmiş fotoğraflarını gördü. Çılgına dönen ağabey, ailesinin yaşadığı eve gitti. Kız kardeşini uykudan uyandırıp "Sen nasıl olur da Bekir ile beraber olursun?" diye bağırdı. Genç kız ise "Yapma abi. Bekir'le sadece bir defa görüştük. Düşündüğün gibi bir şey yok" dedi. Bu sözler Ceylan'ın son cümleleri oldu. Ağabey, ardı ardına tetiğe bastı. Genç kız hayatını kaybetti. Polis her yerde katil zanlısı ağabeyi arıyor. Ceylan'ın öldürülmesine neden olduğu öne sürülen katil zanlısı Timuroğlu'nun yakın arkadaşı Bekir T.'nin olayla ilgili ifadesine başvuruldu. Bekir T.'nin polise verdiği ifadede "Ceylan, arkadaşım Erhan Timuroğlu'nun kız kardeşidir. Erhan'la aram gayet iyiydi. Ceylan'la da sadece bir kez görüştük. Onunla sanıldığı gibi bir ilişkim yoktu. Sadece arkadaştık" dediği öğrenildi. Serbest bırakılan Bekir T., genç kızın ölümünün ardından sosyal medya hesabında şu mesajı yayınladı: "Hayat bir çiçek gibi açıp sonra solarken zaman su gibi akıp gidiyor ve o acılı gün geldiğinde üzüntüler hâkim geliyor. Merhum/merhumeye Allah'tan rahmet sizlere de sabırlar dileriz. Mekânı cennet günahları af olsun."



Ahmet ALTINDİŞ