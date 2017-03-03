Yakın arkadaşıyla aşk yaşadığı gerekçesiyle kız kardeşi Ceylan’ı yatağında öldüren Emir Timuroğlu her yerde aranıyor. Bekir T.’nin ise ifadesinde “Ceylan’la sanıldığı gibi bir ilişkim yoktu. Sadece arkadaştık ve bir defa görüştük” dediği öğrenildi
İstanbul Ataşehir'de geçtiğimiz günlerde bankada çalışan 24 yaşındaki CeylanTimuroğlu, 2006'da Danıştay saldırı ile Cumhuriyet Gazetesi'ne atılan bombaların faillerinden olan ağabeyi Erhan Timuroğlu (38) tarafından öldürüldü. İddialara göre olay şöyle gelişti: Erhan Timuroğlu, kız kardeşinin kendisinin yakın arkadaşı Bekir T. ile birlikte çekilmiş fotoğraflarını gördü. Çılgına dönen ağabey, ailesinin yaşadığı eve gitti. Kız kardeşini uykudan uyandırıp "Sennasıl olur da Bekir ile beraberolursun?" diye bağırdı. Genç kız ise "Yapma abi. Bekir'le sadecebir defa görüştük. Düşündüğüngibi bir şey yok" dedi. Bu sözler Ceylan'ın son cümleleri oldu. Ağabey, ardı ardına tetiğe bastı. Genç kız hayatını kaybetti. Polis her yerde katil zanlısı ağabeyi arıyor. Ceylan'ın öldürülmesine neden olduğu öne sürülen katil zanlısı Timuroğlu'nun yakın arkadaşı Bekir T.'nin olayla ilgili ifadesine başvuruldu. Bekir T.'nin polise verdiği ifadede "Ceylan, arkadaşım Erhan Timuroğlu'nun kız kardeşidir. Erhan'la aram gayet iyiydi. Ceylan'la da sadece bir kez görüştük. Onunla sanıldığı gibi bir ilişkim yoktu. Sadece arkadaştık" dediği öğrenildi. Serbest bırakılan Bekir T., genç kızın ölümünün ardından sosyal medya hesabında şu mesajı yayınladı: "Hayat bir çiçek gibi açıp sonra solarken zaman su gibi akıp gidiyor ve o acılı gün geldiğinde üzüntüler hâkim geliyor. Merhum/merhumeyeAllah'tan rahmet sizlerede sabırlar dileriz.Mekânı cennet günahları afolsun."
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