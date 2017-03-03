Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Daire Başkanı Sergey Rudskoy, terör örgütü PYD/PKK kontrolündeki Münbiç'in, Esed rejimine devredileceğini söyledi.
Rudskoy, Bakanlıkta düzenlenen bilgilendirme toplantısında, Rusya Savunma Bakanlığı yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilen görüşmelerde, terör örgütü PYD/PKK'nın, Münbiç ve çevresinden çekilmeyi, buranın Esed güçlerine devredilmesini kabul ettiğini söyledi. Rus komutan, 3 Mart'tan itibaren Şam yönetiminin Münbiç ve çevresinde devlet faaliyetlerini yürütmeye başlayacağını ifade etti.
PYD-DEAŞ-ESED ORTAK HAREKET EDİYOR
Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Balıkesir'de yaptığı konuşmada, "Önce DEAŞ bazı yerleri rejime bıraktı. Şimdi de gördüğümüz kadarıyla PYD, YPG, bazı yerleri rejime terk ediyor. Bu, aslında PYD'nin DEAŞ'ın ve rejimin birlikte zaman zaman hareket ettiği iddiamızı doğrulayan, ispatlayan bir gelişme. Birbirine düşman gibi görünen pek çok yapının kolaylıkla bir araya geldiğini şu birkaç günlük hareketlilikten gördük" demişti.
ERDOĞAN MÜNBİÇ'İ İŞARET ETMİŞTİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise daha önce yaptığı açıklamada, "El-Bab temizlendikten sonra hedef Münbiç'tir. Çünkü Münbiç Araplara ait olan bir yerdir. Orada YPG var, orada PYD var, onların orayı boşaltması gerekiyor. Bunu Amerikalılara daha önce de söyledik, Obama yönetimi döneminde söyledik; bize 'Boşaldı, boşaltılıyor' dediler, ama maalesef boşalmadı. Şu anda oranın boşaltılması gerekiyor, buranın tamamıyla oradaki Arap kardeşlerimize teslim edilmesi gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.
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demekki ruslarda kalleslik beklenebilir neden esada yardim ediyor hedefi akdenizde ondan neden türkiye cünkü ortadogu türklerden sorulur bunu iyi biliyorlar hemde israile kalkan olusturmak icin nedeni israil türkiyeden cekinmekte sebep yaptigi pislikleri türkiye ögrenirse simdiden önlem almak kim kalkan olur satlik olan herkes abd rusya parayi ver analarini bile satarlar
tsk yı rakkaya çekip oyun oynayacaklar. önce münbiç.
HEMEN ŞİMDİ KİMSE KAÇAMADAN ŞİMDİ GİRMELİYİZ MÜNBİÇ E BUNLAR TEZGAH VURMAYIN BİZİ OYUNLARI
Neden şimdi? neden Türkiye PYD fıratn doğusuna çekilsin dediğinde çekilmedi. Bu da bir ayak oyunu. Türkiye ÖSO ile birlikte en kısa zamanda müdahaleye başlamalı. Rejime devretme oyununa başlamadan.
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