Pabucu hapse atıldı

Kadına yönelik şiddet cezasız kalmadı. Yeraltı dünyasının ünlü ismi DündarKılıç'ın torunu Onur Özbizerdik, geçen yıl aracının içinde sevgilisi Melis Çakır'a ayakkabıyla vurmaya başladı. Şoförü Adil Cesur ise Çakır'ın imdat çığlıklarına rağmen aracı durdurmadı. Yol boyunca darp edilen genç kadın, otomobilden iner inmez bir eve sığınarak canını kurtardı. Özbizerdik ise olayın ardından Çakır'a ve annesine tehditler yağdırdı. Ölüm tehditleri alan Çakır, soluğu savcılıkta aldı. İstanbul 71. Asliye CezaMahkemesi'nde Özbizerdik ve şoförü hakkında dava açıldı. Davanın karar duruşması dün yapıldı. Tutuksuz yargılanan sanık OnurÖzbizerdik duruşmaya katılmadı.
'GELECEĞİ KÖTÜ ETKİLENİR'
Mahkeme, sanıklar Onur Özbizerdik ve Adil Cesur'u "kişiyi hürriyetinden yoksunkılma" suçundan ayrı ayrı 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, olaydakullanılan ayakkabıyı ise silah saydı. Bu nedenle Özbizerdik'e "Kasten yaralama" suçundan verilen 2 yıl hapis cezası, 3 yıla çıkarıldı. Mahkeme Çakır'ın vücudunda kemik kırığı oluşması nedeniyle bu cezayı da 4 yıla çıkararak artırım uyguladı. Ancak mahkeme, "Bu cezasanığın geleceğini olumsuz etkiler" diyerek cezayı 3 yıl 4 ay hapis cezasına indirme kararı aldı. Böylece sanık Özbizerdik toplamda 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kaçma şüphesi üzerine Özbizerdik hakkında yurt dışına çıkış yasağı da konulduğu açıklandı.
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