O hain öldürüldü

TALİMATLAR ONDAN
Terörist Kaplan'ın verdiği bazı saldırı talimatları şunlardı:
Diyarbakır'da 2008'de servis otobüsüne yönelik saldırıda 5 polis şehit oldu, 25 polis yaralandı.
Diyarbakır Lice'de 2009'da düzenlenen saldırıda 9 asker şehit oldu.
Mardin Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne 2016'da düzenlenen saldırıda 2'si kadın polis, 5 kişi şehit oldu.
İstanbul Halkalı'da 22 Haziran 2010'da askeri lojmanlardan kalkan servis araçlarına düzenlenen bombalı saldırıda 4 asker ile Jandarma Komutanlığı'ndaki LYS kursuna giden 17 yaşındaki Buse Sarıyağ şehit oldu. Saldırganların patlayıcıyı düdüklü tencereye koyduğu ve otobüs geçerken telsizle patlattığı ortaya çıkmıştı.
İstanbul Halkalı'da 2010'da düzenlenen bombalı terör saldırısında, LYS kursuna giden 17 yaşındaki Buse Sarıyağ da katledilmişti.
SABAH
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