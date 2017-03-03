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O hain öldürüldü

Son 9 yılda 25 asker ve polisin şehit olduğu saldırılar ile İstanbul Halkalı’da 17 yaşındaki asker kızı Buse Sarıyağ’ın şehit düştüğü saldırının talimatını veren terörist ’de öldürüldü

O hain öldürüldü
'in bölgesinde 12 Şubat'ta başlatılan "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sezer Aydemir Operasyonu" devam ediyor. Operasyon kapsamında Nusaybin'in Doğanlı Mahallesi'nde güvenlik güçleri, teröristlerin saklandığı bir eve baskın yaptı. Çıkan çatışmada evde bulunan biri kadın, iki terörist ölü ele geçirildi. Teröristlerden birinin sözde Mardin eyalet sorumlusu ve örgütün bombacısı "Soro" kod adlı olduğu belirlendi. Kaplan'ın İçişleri Bakanlığı'nın aranan teröristler listesindeki 1,5 milyon lira ödüllü 'mavi' listede olduğu öğrenildi. Terörist Kaplan'ı Türkiye'ye, örgütün sözde üst düzey yöneticilerinden Murat Karayılan'ın gönderdiği belirlendi. Kadın teröristin ise 'Zinnarin' kod adlı Hacire Tanhan olduğu öğrenildi. Kadın teröristin, Kaplan'ın yardımcısı ve 'nın sözde Sivil Savunma Birlikleri (YPS) sorumlusu olduğu bildirildi.

TALİMATLAR ONDAN
Terörist Kaplan'ın verdiği bazı saldırı talimatları şunlardı:
Diyarbakır'da 2008'de servis otobüsüne yönelik saldırıda 5 polis şehit oldu, 25 polis yaralandı.
Diyarbakır Lice'de 2009'da düzenlenen saldırıda 9 asker şehit oldu.
Mardin Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne 2016'da düzenlenen saldırıda 2'si kadın polis, 5 kişi şehit oldu.
İstanbul Halkalı'da 22 Haziran 2010'da askeri lojmanlardan kalkan servis araçlarına düzenlenen bombalı saldırıda 4 asker ile Jandarma Komutanlığı'ndaki LYS kursuna giden 17 yaşındaki Buse Sarıyağ şehit oldu. Saldırganların patlayıcıyı düdüklü tencereye koyduğu ve otobüs geçerken telsizle patlattığı ortaya çıkmıştı.

İstanbul Halkalı'da 2010'da düzenlenen bombalı terör saldırısında, LYS kursuna giden 17 yaşındaki Buse Sarıyağ da katledilmişti.

SABAH
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  • 03 Mart 2017, Cuma 01:30
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