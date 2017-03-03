O filmi biliyoruz

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, "DEAŞ ile PYD arasında, PYDile Esed rejimi arasında sıkı bir ilişki var.Bölgemiz yeniden şekilleniyor. Trumpdöneminde bu yeniden dizayn edilecek" dedi. Kurtulmuş Hürriyet gazetesinin attığı manşetle ilgili de net konuştu: Hürriyet'in manşetinde çok sorun var. Eski Türkiye'nin alışkanlıklarıdır. Ordu sivil iradenin emrinde olmasından rahatsız olanların manşetidir. Biz bunları 28 Şubat'ta gördük. Aynı filmi bir daha görmeyeceğiz. Sivil siyaset var. Bu alanda ne TSK'nın siyasete çekilmesine ne de sivil hükümetin kendi işini yapmasına engel olunmasına izin verilmeyecek...
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