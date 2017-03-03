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'de okullar edildi

'de olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar edildi.

Aşırı yağış nedeniyle o ilde okullar tatil edildi

Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik veriler ışığında sürmesi beklenen yağışlar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara önlem olması amacıyla il genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okulların bugün edildiği bildirildi.

Öte yandan, kentte gece boyu süren sağanağın yanı sıra rüzgar etkili oldu.

MERSİN ÜNİVERSİTESİNDE EĞİTİME ARA
Mersin Üniversitesinin internet sitesinde rektörlük tarafından yapılan açıklamada da "Olumsuz hava şartları nedeniyle 3 Mart Cuma günü eğitim-öğretime 1 gün ara verilmiştir." denildi.
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  • 03 Mart 2017, Cuma 09:32
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