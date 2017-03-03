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de kıvırdı

Almanya Başbakanı Angela , Adalet Bakanı 'ın konuşmasının iptal edilmesine ilişkin, "Almanya'da etkinlik kararını yerel yönetimler verir." dedi. Terör örgütlerine açıkça destek veren Almanya'nın bu tavrı Türkiye tarafından sert bir şekilde eleştirilmişti.

Merkel de kıvırdı

Almanya Başbakanı Angela , Almanya ile Türkiye arasında diplomatik krize neden olan Adalet Bakanı Bozdağ'ın konuşma yapacağı etkinliğin yasaklanmasına ilişkin açıklama yaptı. Merkel, "Almanya'da etkinlik kararını yerel yönetimler verir" dedi.

"TÜRKİYE İLE DİYALOĞUN SÜRDÜRÜLMESİ İÇİN HER ŞEYİ YAPARIZ"
Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da, karara federal hükümetin dahil olmadığı bildirildi.

Reuters'ın haberine göre Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Martin Schaefer, kararın 'yerel düzey'de alındığını belirtti.

Schaefer, "Alman federal hükümetinin hiçbir şekilde etkilemediği ve etkileyemeyeceği bir karardı çünkü bu bir eyalet ve yerel yasa meselesi ki bizim o konuda sıfır etkimiz var" dedi.

Öte yandan Schaefer, Türkiye ile diyaloğun sürdürülmesi için her şeyi yapacaklarını vurguladı.
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  • 03 Mart 2017, Cuma 16:22
YORUMLAR 6 yorum yapıldı

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birsu birsu

Küresel sermayenin kuklası, ne yapıcan bütün teröristleri ülkene toplayıp, terörist ordu mu kuracan? devletlerle değil teröristlerle mi hareket edicen? varlığın terörizme armağan olsun!

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evet0
hayır0
cevapla 03.03.2017 17:48
Tayfun Tayfun

Markel=ISRAIL=PKK=ADB=CIA bunlardan ne beklenir. Atin bu hainleri incirlikten....

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 03.03.2017 17:47
UzakSes UzakSes

Yalan! PKKli Deniz Yücel`i gönderen ve yöneten de Almanya kendisi. O Gazeteci falan degil, ama Türk-isimli Almanya-Yamasi! Türkler Almanya`da seslerini yükseltmezlerse, haklarini mahkeme yolu ile aramazlarsa, Almanya daha cok Deniz Yücel`i Türklerin / Türkiye`nin üstüne sürer. Bu seneki Almanya-secimlerde Türkler güclerini göstermelidirler. Topluca Boykot-Oyu vermelidirler - Almanya`nin Türkiye`ye yaptigi Barbarliklar bunu gerektirir - yüzde % demokratik bir eylem!

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evet0
hayır0
cevapla 03.03.2017 17:45
atabey atabey

deniz yüceli öttüründe almanyanin kirli camasirlarini ortaya cikacak

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evet1
hayır0
cevapla 03.03.2017 17:34
vatansever vatansever

ulan yalancı köpek sen ne halta yarıyon o ülkede ukala küstah...

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 03.03.2017 17:26
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