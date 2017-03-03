Merkel de kıvırdı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Almanya ile Türkiye arasında diplomatik krize neden olan Adalet Bakanı Bozdağ'ın konuşma yapacağı etkinliğin yasaklanmasına ilişkin açıklama yaptı. Merkel, "Almanya'da etkinlik kararını yerel yönetimler verir" dedi.



"TÜRKİYE İLE DİYALOĞUN SÜRDÜRÜLMESİ İÇİN HER ŞEYİ YAPARIZ"

Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da, karara federal hükümetin dahil olmadığı bildirildi.

Reuters'ın haberine göre Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Martin Schaefer, kararın 'yerel düzey'de alındığını belirtti.

Schaefer, "Alman federal hükümetinin hiçbir şekilde etkilemediği ve etkileyemeyeceği bir karardı çünkü bu bir eyalet ve yerel yasa meselesi ki bizim o konuda sıfır etkimiz var" dedi.

Öte yandan Schaefer, Türkiye ile diyaloğun sürdürülmesi için her şeyi yapacaklarını vurguladı.



