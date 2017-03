Manşet edepsizce

Pakistan dönüşüuçakta önemli açıklamalar yaptı:(FETÖ'nün Kanada'yabaşvurusu iddiası) Pensilvanya'dakiçiftliğin macerası malum. Kanadao tür bir başvuruya olumlu cevapverir mi bilmiyorum. NeticedeKanada bizim Pensilvanya ile ilgilidüşüncelerimizi biliyor. Bizler gerekliolan bilgileri aktardık. Şu an itibarıylabu iddiayla ilgili ciddi bir duyum yok.Olursa, kendileriyle de üst düzeygörüşürüz. Şu an için gündemdeolan sadece Adalet Bakanlığımızın,Dışişleri Bakanlığımızın ve avukatarkadaşlarımızın ABD makamlarınezdindeki girişimleridir. Temenniederiz ki netice almaya başlarız.Referandum çalışmasısürecinde ben üzerime düşeniyapıyorum, yapacağım. Şu ana kadar9 il dolaştım. Bunların 5'i büyükşehir.Bundan sonraki süreçte yine gerekiller gerekse büyük kapalı salontoplantıları yapmaya devam edeceğiz.Bazı televizyon programlarıylada süreci değerlendirelim istiyoruz. AKParti Genel Başkanı ve kadrosu da arazide.Çalışmalarını sürdürüyor. MHP debu noktada çalışmalarını sürdürüyor,sürdürecek. Dayanışma içinde, 'evet'için çalışan bir heyetiz; bunu sürdüreceğiz.Karşı taraf şu ana kadar ne gibiçalışma yapıyor, pek bilemiyorum.Biz kendi yaptıklarımızdan sorumluyuz.Kendimizi anlatalım istiyoruz.Özellikle de milletimize evet oylarınınülkemize neler kazandıracağını anlatalımistiyoruz. Bu 18 madde ile ülkemiz nelerkazanacak, bunu anlatmaya çalışacağız.Çünkü milletimiz neye oy verdiğinin farkındaolsun, bilincinde olsun istiyorum.Gün geçtikçe bu bilinç artıyor. Meydanlargiderek hareketleniyor.Anketler yapılıyor. Şu an benimdeğerlendirme yapmam erken olur. Amaolumlu olduğunu söyleyebilirim.(CHP'nin AKP yerine AK Partidemesi) Partimizin tüzüğünde resmikayıtlarda ismi Adalet ve Kalkınma Partisi'dir.Kısaltılmış adı AK Parti'dir. AKPdiye bir şey yok! 'Herhangi bir partiiçin aynı şeyi yapıyor musunuz, niçinzorluyorsunuz?' dedik. Şimdi dediğiniznoktaya gelmiş olmaları faydadır.Cumhurbaşkanı seçildiğim10 Ağustos'ta 14 parti birleşti bir adayçıkardılar. Bu birleşme yüzde 36 getirdi.Biz de yüzde 52 aldık. Bazı dostlarşu parti bu parti birleşti bu konuşulmasadiyorlar. Mesela Kandil, 'Oylarımızhayır'dır diyor. Bunu bir kenara koyamayız.Bunu masaya yatırmak gerekir.Bir defa şunu bileceğiz: Kişi sevdikleriyleberaberdir. Terör örgütü, bugüne kadarbu ülkede 35 bin insanın canına kıydı.Böyle bir örgüt bu halkoylamasında eğer'hayır' diyorsa, o zaman vatandaşlarımızıbilgilendirmeliyiz.Ben vatandaşımıza, 'Böyle biryanlışa düşmeyin' diyorum. Ben hayırdersem, oyumun gideceği yer Kandil'dir.Hayır demek, eşittir çukurdur.(7 Eleştiri 7 Cevap manşetiyleilgili olarak) Ben bunu hiç 28 Şubat'abenzetmek istemiyorum. Çünkü bizbir 28 şubat iktidarı değiliz. Hükümetolarak da Beştepe olarak da farklı.Biz bu yola kefenimizi giydik öyleçıktık. Manşetlerle şunlarla bunlarlakimse bizi bir yere yönlendiremez.O haberin, hele hele iç sayfadakullanılan 'Karargah rahatsız'ifadesinin edepsizce, ahlaksızca birbaşlık olduğunu zaten söyledim.Yola çıkarken değerlendirmemiyaptım, Genelkurmay Başkanlığımızınbir açıklaması da oldu. GenelkurmayBaşkanımızın da kuvvet komutanlarıylabirlikte dava açmalı. Bir genelkurmaybaşkanını bir turist olarak gösteremezsin.Oradaki şeyler arasında, meselabaşörtüsü meselesi var. Başörtüsü, dünyadaAmerika ordusunda var İngiltere'devar. Oralarda oluyor da halkınınyüzde 99'u Müslüman olan ülkede niyeolmasın? O devir kapandı artık. Başörtülüde olsa, bir vatandaşımız oraya girmeyehak kazandıysa girer hizmetiniyapar. Şu an bizim Anayasa Mahkemesive Yargıtay dışında hanım kardeşlerimizvar. HSYK'da var Danıştay'da var,ilk derece mahkemelerinde var. Bunlaraalışılacak. Ayrımcılık yapılamaz.