Manşet edepsizce

(FETÖ'nün Kanada'ya başvurusu iddiası) Pensilvanya'daki çiftliğin macerası malum. Kanada o tür bir başvuruya olumlu cevap verir mi bilmiyorum. Neticede Kanada bizim Pensilvanya ile ilgili düşüncelerimizi biliyor. Bizler gerekli olan bilgileri aktardık. Şu an itibarıyla bu iddiayla ilgili ciddi bir duyum yok. Olursa, kendileriyle de üst düzey görüşürüz. Şu an için gündemde olan sadece Adalet Bakanlığımızın, Dışişleri Bakanlığımızın ve avukat arkadaşlarımızın ABD makamları nezdindeki girişimleridir. Temenni ederiz ki netice almaya başlarız.
Referandum çalışması sürecinde ben üzerime düşeni yapıyorum, yapacağım. Şu ana kadar 9 il dolaştım. Bunların 5'i büyükşehir. Bundan sonraki süreçte yine gerek iller gerekse büyük kapalı salon toplantıları yapmaya devam edeceğiz.
Bazı televizyon programlarıyla da süreci değerlendirelim istiyoruz. AK Parti Genel Başkanı ve kadrosu da arazide. Çalışmalarını sürdürüyor. MHP de bu noktada çalışmalarını sürdürüyor, sürdürecek. Dayanışma içinde, 'evet' için çalışan bir heyetiz; bunu sürdüreceğiz. Karşı taraf şu ana kadar ne gibi çalışma yapıyor, pek bilemiyorum.
Biz kendi yaptıklarımızdan sorumluyuz. Kendimizi anlatalım istiyoruz. Özellikle de milletimize evet oylarının ülkemize neler kazandıracağını anlatalım istiyoruz. Bu 18 madde ile ülkemiz neler kazanacak, bunu anlatmaya çalışacağız. Çünkü milletimiz neye oy verdiğinin farkında olsun, bilincinde olsun istiyorum. Gün geçtikçe bu bilinç artıyor. Meydanlar giderek hareketleniyor.
Anketler yapılıyor. Şu an benim değerlendirme yapmam erken olur. Ama olumlu olduğunu söyleyebilirim.
(CHP'nin AKP yerine AK Parti demesi) Partimizin tüzüğünde resmi kayıtlarda ismi Adalet ve Kalkınma Partisi'dir. Kısaltılmış adı AK Parti'dir. AKP diye bir şey yok! 'Herhangi bir parti için aynı şeyi yapıyor musunuz, niçin zorluyorsunuz?' dedik. Şimdi dediğiniz noktaya gelmiş olmaları faydadır.
Cumhurbaşkanı seçildiğim 10 Ağustos'ta 14 parti birleşti bir aday çıkardılar. Bu birleşme yüzde 36 getirdi. Biz de yüzde 52 aldık. Bazı dostlar şu parti bu parti birleşti bu konuşulmasa diyorlar. Mesela Kandil, 'Oylarımız hayır'dır diyor. Bunu bir kenara koyamayız. Bunu masaya yatırmak gerekir. Bir defa şunu bileceğiz: Kişi sevdikleriyle beraberdir. Terör örgütü, bugüne kadar bu ülkede 35 bin insanın canına kıydı. Böyle bir örgüt bu halkoylamasında eğer 'hayır' diyorsa, o zaman vatandaşlarımızı bilgilendirmeliyiz.
Ben vatandaşımıza, 'Böyle bir yanlışa düşmeyin' diyorum. Ben hayır dersem, oyumun gideceği yer Kandil'dir. Hayır demek, eşittir çukurdur.
(7 Eleştiri 7 Cevap manşetiyle ilgili olarak) Ben bunu hiç 28 Şubat'a benzetmek istemiyorum. Çünkü biz bir 28 şubat iktidarı değiliz. Hükümet olarak da Beştepe olarak da farklı. Biz bu yola kefenimizi giydik öyle çıktık. Manşetlerle şunlarla bunlarla kimse bizi bir yere yönlendiremez. O haberin, hele hele iç sayfada kullanılan 'Karargah rahatsız' ifadesinin edepsizce, ahlaksızca bir başlık olduğunu zaten söyledim.
Yola çıkarken değerlendirmemi yaptım, Genelkurmay Başkanlığımızın bir açıklaması da oldu. Genelkurmay Başkanımızın da kuvvet komutanlarıyla birlikte dava açmalı. Bir genelkurmay başkanını bir turist olarak gösteremezsin. Oradaki şeyler arasında, mesela başörtüsü meselesi var. Başörtüsü, dünyada Amerika ordusunda var İngiltere'de var. Oralarda oluyor da halkının yüzde 99'u Müslüman olan ülkede niye olmasın? O devir kapandı artık. Başörtülü de olsa, bir vatandaşımız oraya girmeye hak kazandıysa girer hizmetini yapar. Şu an bizim Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay dışında hanım kardeşlerimiz var. HSYK'da var Danıştay'da var, ilk derece mahkemelerinde var. Bunlara alışılacak. Ayrımcılık yapılamaz.
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