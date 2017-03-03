‘Madem gelenler terörist niye havaya ateş ettiniz?’

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Gölbaşı'nda bulunan Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın (ÖKK) ele geçirilme girişimi ile ilgili 69 sanığın yargılandığı davaya dün devam edildi. 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada savunma yapan ÖKK Kurmay Başkanı İcra Astsubayı Fatih Uysal 15 Temmuz günü Harekat Şube Müdürü Albay Ümit Bak'ın (tutuklu) kendisini araması üzerine karargâha gittiğini belirtti. 21.30 civarında Albay Bak'ın arayarak terör saldırısı ihtimalinin olduğunu söylediğini belirten Uysal, silahlanıp nizamiyeye gittiklerini ancak kimseye ateş etmediklerini yalnızca havaya ateş açtıklarını iddia etti.

'MADEM GELENLER TERÖRİST NİYE HAVAYA ATEŞ ETTİNİZ?'

Fatih Uysal'ın bu sözleri üzerine Mahkeme Başkanı İsmail Ademoğlu, "Bu nasıl mantık. Gelen talimatlara göre terör saldırısı bekliyorsunuz. Teröristse vurun. Niye havaya ateş ediyorsunuz ki? Ben sizi çözmekte zorlanıyorum" diyerek tepki gösterdi. Sanık Astsubay ise "Ben de anlamadım" demekle yetindi.

Ardından mahkeme başkanı cuntacı ların kurşunlarından yaralı olarak kurtulan müşteki astsubay İsmail Oğuz'u işaret ederek sanık Uysal'a, "Tanıyor musun?" diye sordu. Sanığın "hayır tanımıyorum" demesi üzerine de Oğuz çileden çıktı. İsmail Oğuz, sanığa dönerek, "Ben seni çok iyi tanıyorum. Sen de beni iyi tanıyorsun. Benim üzerime ateş ederken niye ayağımdan, kolumdan vurmadınız. Direk kafama sıktınız. Şu anda gözüm ve yüzümün yarısı faaliyet göstermiyor. Bunlar koordinatör ekip, beyin takımı" diyerek tepki gösterdi.