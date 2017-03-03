Kurşun adres sormadı

Henüz 14 yaşında olan Halis, evinden çıktı. Bir daha da geri dönemedi. Şehir eşkıyalarının kanlı hesaplaşmasının kurbanı oldu. Olay geçen hafta İstanbul Sultanbeyli'de yaşandı. İki çetenin arasında husumet vardı. "Bingöllü Kenan" lakabıyla tanına sabıkalı Kenan Yayla, "Ağrılı Metin" diye bilinen Metin Burak'ın işyerine lüks ciple giderek mekanı kurşun yağmuruna tuttu. Çıkan çatışmada bir süre önce okulundan dönen ve ekmek almak üzere evden çıkan 14 yaşındaki Halis İşbilir'in kalbine kurşun isabet etti. Burak, olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırganlar ise kaçtı.



YARALI HALDE EVE KOŞTU

Ağır yaralanan küçük çocuk, evine kadar gitmeyi başardı. Ağabeyinin kollarında can çekişen Halis, hemen hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. İşbilir'in ağabeyinin kucağındayken, "Mantolu insanlar geldi, önümüze geçtiler. O arada çatışma çıktı abi. Ben vuruldum" dedikten sonra öldüğü öğrenildi. Olayın ardından kamera görüntülerini inceleyen polisin, Kenan Yayla'yı yakalama çalışmaları sürüyor.



Mustafa KAYA