Kurşun adres sormadı

İstanbul’da silahlı iki çetenin çatışması, 14 yaşındaki Halis İşbilir’i hayattan kopardı. ‘Ağrılı Metin’ lakabıyla tanınan Metin Burak’ın da öldüğü olayın ardından kaçan Kenan Yayla’nın yakalanması için çalışma başlatıldı
Henüz 14 yaşında olan Halis, evinden çıktı. Bir daha da geri dönemedi. Şehir eşkıyalarının kanlı hesaplaşmasının kurbanı oldu. Olay geçen hafta İstanbul Sultanbeyli'de yaşandı. İki çetenin arasında husumet vardı. "BingöllüKenan" lakabıyla tanına sabıkalı Kenan Yayla, "Ağrılı Metin" diye bilinen Metin Burak'ın işyerine lüks ciple giderekmekanı kurşun yağmurunatuttu. Çıkan çatışmada bir süre önce okulundan dönen ve ekmek almak üzere evden çıkan 14 yaşındaki Halis İşbilir'in kalbine kurşun isabet etti. Burak, olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırganlar ise kaçtı.
YARALI HALDE EVE KOŞTU
Ağır yaralanan küçük çocuk, evine kadar gitmeyi başardı.Ağabeyinin kollarında cançekişen Halis, hemen hastaneyekaldırıldı ancak kurtarılamadı. İşbilir'in ağabeyinin kucağındayken, "Mantoluinsanlar geldi, önümüzegeçtiler. O arada çatışma çıktıabi. Ben vuruldum" dedikten sonra öldüğü öğrenildi. Olayın ardından kamera görüntülerini inceleyen polisin, KenanYayla'yı yakalama çalışmalarısürüyor.
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