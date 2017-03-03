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Köpek cinayeti

Köpek cinayeti
Sakarya'da dün 20 yaşındaki Oğuzhan Girgin köpeğini sattığı Recep Topaloğlu'ndan (21) parasını istedi. İkili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Gençler birbirlerini bıçakla yaraladı. Sağlık ekipleri iki yaralıyı Geyve Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ağır yaralanan Girgin, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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