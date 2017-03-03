Köpek cinayeti

Sakarya'da dün 20 yaşındaki OğuzhanGirgin köpeğinisattığı RecepTopaloğlu'ndan(21) parasını istedi. İkili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Gençlerbirbirlerini bıçaklayaraladı. Sağlık ekipleri iki yaralıyı Geyve Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ağır yaralanan Girgin, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak doktorların tüm müdahalesinerağmen hayatını kaybetti. Polis olayla ilgilisoruşturma başlattı.
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