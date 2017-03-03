Konya tilkisi

Konya'da bir evin bahçesinden değeri yaklaşık 15 bin lira olan tavus kuşu, cins tavuk ve hindileri çalan hırsızlar kaçtı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı. Olay geçen ay yaşandı. Emekli 3 çocuk babası Mehmet Bağseven (61), 11 yıldır hobi olarak baktığı cins kümes hayvanlarını beslemeye gitti. Kümesin boş olduğunu görünce şoke oldu. Soluğu karakolda aldı. Bağseven, "Onlar çocuklarım gibiydi. Çok üzgünüm" diye konuştu.