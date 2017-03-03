Kanlı itiraf

Balıkesir'de 28 Şubat'ta evli ve 2 çocuk annesi ElifIsparta'dan (50) haber alamayan yakınları şehir dışanda olan eşi Ali Enis Isparta'ya haber verdi. Kente dönen adam, evde eşinin cesedini buldu. Bıçaklanarak öldürüldüğü belirlenen kadının cesedi, yapılan olay yeriincelemesi ardından otopsiiçin Bursa Adli Tıp Kurumumorguna kaldırıldı. Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturmada incelemeye alınan çevredeki güvenlik kamerası görüntülülerinde Elif Isparta'nın evininkorkuluklarından tırmananbir kişi belirlenmiş, yapılanparmak izi çalışmasındaşüphelinin kimliğinin Recep Kırtıl olduğuortaya çıktı. Edremit yakınlarındaki bir zeytin tarlasında yakalanarak gözaltına alınan Kırtıl, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İfadesinde cinayeti işlediğini itiraf ettiği ifadeedilen Kırtıl tutuklandı.
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