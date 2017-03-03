Kanlı itiraf

Balıkesir'de 28 Şubat'ta evli ve 2 çocuk annesi Elif Isparta'dan (50) haber alamayan yakınları şehir dışanda olan eşi Ali Enis Isparta'ya haber verdi. Kente dönen adam, evde eşinin cesedini buldu. Bıçaklanarak öldürüldüğü belirlenen kadının cesedi, yapılan olay yeri incelemesi ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturmada incelemeye alınan çevredeki güvenlik kamerası görüntülülerinde Elif Isparta'nın evinin korkuluklarından tırmanan bir kişi belirlenmiş, yapılan parmak izi çalışmasında şüphelinin kimliğinin Recep Kırtıl olduğu ortaya çıktı. Edremit yakınlarındaki bir zeytin tarlasında yakalanarak gözaltına alınan Kırtıl, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İfadesinde cinayeti işlediğini itiraf ettiği ifade edilen Kırtıl tutuklandı.