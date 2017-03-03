Kahramanın adı için

Muğla'dadün CumhurbaşkanıTayyip Erdoğan'a yöneliksuikast girişiminin davasıvardı. Tutuklu sanık YüzbaşıMuammer Gözübüyüksavunma yaptı. Şehit ÖmerHalisdemir örneği veriphiçbir plana katılmadığınıanlattı. Ancak aynı zamandaHalisdemir'in ailesinin deavukatlığını yapanCumhurbaşkanıErdoğan'ın avukatıHüseyin Aydın,bu ifade üzerineayağa kalktı.Mahkeme heyetine"Sanıkların, ÖmerHalisdemir'in isminikullanmamaları,ailesinin talebidir"açıklamasını yaptı. Buarada Gözübüyük ifadesinde, Astsubay ZekeriyaKuzu'yu görünce şok olduğunu açıkladı.Gözübüyük, "15 Temmuz gecesi MAKTimi'nin başında astsubay rütbeli ZekeriyaKuzu'yu görünce şaşırdım. Demek ki çokbilgisi var diye düşündüm. Araziye çıktığımilk gün ise helikopterlerin bizi gelipalacağını bekliyordum. Ancak minarelerdenanons ve sala sesleri yükselince ümidimtükendi" dedi.
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