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Kahramanın adı için

Kahramanın adı için
Muğla'da dün 'a yönelik suikast girişiminin davası vardı. Tutuklu sanık savunma yaptı. Şehit Ömer Halisdemir örneği verip hiçbir plana katılmadığını anlattı. Ancak aynı zamanda Halisdemir'in ailesinin de avukatlığını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, bu ifade üzerine ayağa kalktı. Mahkeme heyetine "Sanıkların, Ömer Halisdemir'in ismini kullanmamaları, ailesinin talebidir" açıklamasını yaptı. Bu arada Gözübüyük ifadesinde, Astsubay Zekeriya Kuzu'yu görünce şok olduğunu açıkladı. Gözübüyük, "15 Temmuz gecesi MAK Timi'nin başında astsubay rütbeli Zekeriya Kuzu'yu görünce şaşırdım. Demek ki çok bilgisi var diye düşündüm. Araziye çıktığım ilk gün ise helikopterlerin bizi gelip alacağını bekliyordum. Ancak minarelerden anons ve sala sesleri yükselince ümidim tükendi" dedi.

KENAN GÜRBÜZ
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