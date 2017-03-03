Hüzünlü yol

Mersin Üniversitesi öğrencisi Merve Kaplan'ın (22) 4 yıl boyunca kanser hastalığıyla mücadele eden annesi Şaziye Kaplan geçen yıl yaşamını yitirdi. Merve, annesinin bir belgeselde görüp hayran kaldığı Kamboçya hayalini gerçekleştirmek için yola çıktı. 6 ay otostopla Malezya, Kamboçya, Vietnam, İran, Laos ve Tayland'a gitti. Kaplan, gördüğü her yeri annesi için de gezip fotoğraflar çekti.