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’nün bağları!

FETÖ’nün bağları!
Darbeciler rahat durmadı. 'de ekipler, bir grup 'cünün 15 Temmuz'dan sonra gizlice sohbet ve himmet toplantıları yaptığı bilgisine ulaştı. Hemen düğmeye bastı. Bir bağ evine dün operasyon yapıldı. Örgütün "oturma ları" ve ile esnaflar Mehmet Aydemir, Altan Aydemir, Hacı Ali Demirci, Mahmut Alaca, Mustafa Alaca, Selçuk Alaca, Fuat Güzey, İbrahim Şencanlar, İhsan Yorulmaz ve Ali Kara yakalandı. Zanlıların cezaevindeki örgüt üyelerine yardım için himmet topladıkları ortaya çıktı. Bank Asya'ya para aktaran ve Kimse Yok Mu Derneği'ne bağış yapan 6 polis de tutuklandı.
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