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'nün ablaları kıskıvrak yakalandı

'de /PDY'nin kriptolu iletişim programı ByLock'u kullandıkları öne sürülen 33 kadın öğretmen gözaltına alındı.

FETÖnün ablaları kıskıvrak yakalandı
Cumhuriyet Savcılığı'nın yürüttüğü /PDY soruşturması kapsamında daha önce meslekten ihraç edilen 33 kadın öğretmen, ByLock kullandıkları iddiasıyla bu sabah yapılan operasyonlarla gözaltına alındı.

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliğine getirilerek sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler daha sonra ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
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  • 03 Mart 2017, Cuma 13:45
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