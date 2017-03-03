FETÖ’den aranan SPK eski daire başkanı Bursa’da yakalandı

İstanbul ve Ankara Emniyet Müdürlükleri tarafından FETÖ/PDY terör örgütü kapsamında aranan ve hakkında yakalama kararı bulanan Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Piyasa Gözetim ve Denetim Daire Başkanı İbrahim Ethem Sancak, Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün yaptığı yoğun çalışmalar sonucu Bursa'da tespit edilen bir adreste yakalandı. Gözaltına alınan Sancak, soruşturma için İstanbul'a götürüldü.