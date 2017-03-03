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Eşkence!

İşsiz İ.T. Facebook’tan taciz ettiği evli A.Y.’nin eşi ve ailesi tarafından kaçırıldı. Kadın kıyafetleri giydirilip tecavüze uğradı. Daha sonra da ormanda ağaca bağlanıp 2 gün aç susuz bırakıldı!

Eşkence!
Kan donduran olay, Düzce Gümüşova'da yaşandı. İddiaya göre işsiz İ.T, (33) İstanbul Kartal'da oturan evli A.Y. (25)'ye Facebook'tan mesaj atıp rahatsız etmeye başladı. İ.T.'nin ısrarla mesaj göndermesine sinirlenen kadın, durumu eşine anlattı. Bunun üzerine aile, İ.T.'yi ya karar verdi. Yapılan plan üzerine A.Y., İ.T.'ye buluşmak istediğini söyledi. Ev adresini istedi. Tuzağa düşen İ.T. ise hemen adresini verdi. Kadının eşi A.Y. ile üvey babası A.T, 22 Ocak'ta İstanbul'dan Gümüşova'ya gitti. Tacizci İ.T,'nin boğazına bıçak dayayıp zorla araçlarına bindirdi. Daha sonra İstanbul'a getirdi. Öfkeli aile İ.T'ye kadın elbisesi ve topuklu ayakkabı giydirip makyaj yaptı. Ardından cinsel tacizde bulundu. Bununla da yetinmeyen aile, İ.T,'yi Kartal'daki ormanda ağaca bağlayıp 2 gün bekletti. Sonra da Gümüşova'daki evine bıraktı. Olayın etkisiyle bunalıma giren İ.T, psikolojik soranlar yaşadı. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırıldı. Burada başından geçenleri ablasına anlattı. Ablası da polisi aradı. Olayla ilgili soruşturma başlatan ekipler, aile fertlerini dün yakaladı. Yapılan aramalarda İ.T.'ye yönelik işkence ve cinsel istismar videolarına ulaşıldı. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
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