Kan donduran olay, Düzce Gümüşova'da yaşandı. İddiaya göre işsiz İ.T, (33) İstanbul Kartal'da oturan evli A.Y. (25)'ye Facebook'tan mesaj atıp rahatsız etmeye başladı. İ.T.'ninısrarla mesaj göndermesinesinirlenen kadın, durumueşine anlattı. Bunun üzerine aile, İ.T.'yi kaçırmaya karar verdi. Yapılan plan üzerine A.Y., İ.T.'ye buluşmak istediğini söyledi. Ev adresini istedi. Tuzağa düşenİ.T. ise hemen adresini verdi. Kadının eşi A.Y. ile üvey babası A.T, 22 Ocak'ta İstanbul'dan Gümüşova'ya gitti. Tacizci İ.T,'nin boğazına bıçak dayayıp zorla araçlarına bindirdi. Daha sonra İstanbul'a getirdi. Öfkeli aile İ.T'ye kadın elbisesive topuklu ayakkabı giydirip makyajyaptı. Ardından cinsel tacizde bulundu. Bununla da yetinmeyen aile, İ.T,'yi Kartal'daki ormanda ağaca bağlayıp 2 gün bekletti. Sonra da Gümüşova'daki evine bıraktı. Olayın etkisiyle bunalıma giren İ.T, psikolojik soranlar yaşadı. BakırköyRuh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'neyatırıldı. Burada başından geçenleri ablasına anlattı. Ablası da polisi aradı. Olayla ilgili soruşturma başlatan ekipler, aile fertlerini dün yakaladı. Yapılan aramalardaİ.T.'ye yönelik işkence ve cinsel istismarvideolarına ulaşıldı. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
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