Elebaşı Gülen'in avukatı tutuklandı

FETÖ/PDY'nin elebaşı Fetullah Gülen'in uzun yıllar avukatlığını yapan Orhan Erdemli İstanbul'da yakalanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarıldığı öğrenilen ve her yerde aranan Orhan Erdemli İstanbul Başakşehir'deki evinde gözaltına alınmıştı. Hakkında 7 Şubat'ta yakalama kararı çıkarılan Erdemli'nin 20 ve 21 Şubat'ta Silivri'de görülen Şike Kumpası yargılamasına katıldığı ortaya çıkmıştı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri bir süredir devam edem Erdemli, İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Soruşturmayı yürüten savcı Can Tuncay tarafından ifadesine başvurulan Erdemli, 'silahlı terör örgütü yöneticisi olma' suçlamasıyla Nöbetçi Suç Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.





Erdemli'ye yönelik suçlamaların detayları da belli oldu. Erdemli'nin terör örgütü lideri Fetullah Gülen'den sonra gelen, onun talimatlarına uyulup uyulmadığını kontrol etme, bilgi toplama, rehberlik yapma, kontrol ve teftiş işlerini yürütme, örgütü ikaz edip uyarmakla görevli baş yüceler kurulu üyesi Mustafa Özcan'ın icazeti ve emri ile örgüt liderinin avukatlığını üstlendiği kaydedildi. Faaliyet yürüttüğü dönemde terör örgütünün avukat yapılanmasında en üst düzeyde yer aldığı kaydedilen Erdemli'nin, yönetici vasfına haiz olduğu, 2015 yılı dahil avukat yapılanmasının faaliyetlerini yönlendirdiği, örgütün devlet bürokrasisindeki gücünden faydalanmak isteyen kişilerle vekalet ilişkisi kurduğu belirtildi. Erdemli'nin ayrıca Şike Kumpası Davası'nda da 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan dava açıldığı ifade edildi.

Orhan Erdemli Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ndeki sorgusu ardından atılı suç kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.