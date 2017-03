Dünyada ordusunu bu kadar seven başka bir millet görmedim

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ''Bu dünyada ordusunu bu kadar seven, ülkenin tamamını ordu olarak gören, elinde avucunda ne varsa, canını, malını, evladını ordusu için, vatan için vermeye hazır bir başka millet yoktur, görmedim, duymadım, bilmiyorum.'' dedi.

Bilecik 9. Jandarma Er Eğitim Alay Komutanlığında ecemi erler için düzenlenen yemin törenine eşi Hamdiye Soylu ile katılan Bakan Soylu, yaptığı konuşmada, bugün buradaki Mehmetçiklerin dünyanın yaşayan en eski ordularından birinde, Türk ordusunda asker olduklarını, acemi eğitimlerini tamamlayarak önemli bir yemin edeceklerini söyledi.

Dünyada ordusuna ''peygamber ocağı'' diye isim takan başka bir milletin olmadığını kaydeden Soylu, yine evladını askere davul zurnayla, kınalar yakarak, kurbanlar keserek gönderen başka milletin de bulunmadığını dile getirdi.

"TÜRKİYE, BU MESELENİN DE ÜSTESİNDEN GELECEKTİR"

Soylu, dünyada evladı şehit olduğu zaman sadece "vatan sağolsun" diyerek acısını yüreğine gömen başka ana babaların da olmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

''Bu dünyada ordusunu bu kadar seven, ülkenin tamamını ordu olarak gören, elinde avucunda ne varsa, canını, malını, evladını ordusu için, vatan için vermeye hazır bir başka millet yoktur, görmedim, duymadım, bilmiyorum. İşte sevgili gençler, bugünden itibaren vatan, millet size emanettir. Milletin canı, malı, namusu size emanettir. Bilin ki siz uyanık olduğunuz için biz rahat uykumuzu uyuyabiliyoruz. Ve sizin uyanık olduğunuzu bildikleri için bu ülkede PKK'sı, KCK'sı, YPG'si, DEAŞ'ı ve diğer terör unsurlarının uykusu kaçmaktadır. Ülkemiz terörle büyük bir mücadele vermektedir. Belki bir kısmınız terörle mücadele bölgelerinde görev yapacaksınız. Şehitlerimiz vardır, gazilerimiz vardır. Ama asla korkumuz yoktur. Bu milletin her ferdi, bu ordunun her askeri bu en yüce makama namzettir, adaydır. İnşallah zafer yakındır. Türkiye, bu meselenin de üstesinden gelecektir. Allah bizimledir, milletimiz bizimledir."

Törende bulunan annelere de seslenen Soylu, şu ifadeleri kullandı:

''Şu anda hepiniz çok heyecanlısınız, biliyorum. Bir annenin erkek evladıyla ilgili en çok heyecanlandığı, kalbinin farklı çarptığı iki önemli gün vardır. Birincisi doğduğu gün, ikincisi de evlendiği gündür. Ama bu İngiliz, Fransız annesi için böyledir, başka milletlerin annesi için böyledir. Türk anası için bir özel gün daha vardır ki işte o gün de bu gündür. Türk anası, evladının o üniformalarla vatana hizmet yemini ettiği bugünü, hayat boyu heyecanla bekler. Sizler de bugünü gördünüz.''

"BENİM DE BİR EVLADIM VAR YAKIN ZAMANDA ASKERLİĞİNİ YAPTI''

Bakan Soylu, tören alanında bulunan babalara hitaben de şöyle konuştu:

''Benim de bir evladım var, yakın zamanda askerliğini yaptı, teskeresini aldı, geldi. Şu anki hissiyatınızı çok iyi biliyorum. Nasıl bir gururla bu koca sahada evladınıza baktığınızı, bir yandan onu bugünlere nasıl getirdiğinizi zihninizden geçirdiğinizi, evladınızın ne kadar büyüdüğünü, onu yeşil elbiseler içinde görünce fark ettiğinizi, bir baba olarak bu sorumluluğunuzu yerine getirip onu nihayetinde devletin hizmetine teslim etmenin gururunu, çok iyi biliyorum. Baba yüreği farklıdır. Sevinçten de olsa kederden de olsa babanın gözyaşı içeriden akar. Biz bunu biliriz.''

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuşmasının sonunda komuta kademesindeki görevlilere de teşekkür etti.

ÜÇÜZLERE ÖDÜL

Soylu, Vali Süleyman Elban, Belediye Başkanı Selim Yağcı, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, yardımcısı Korgeneral Ali Lapanta, Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Halis Zafer Koç, askeri yetkililer ve asker yakınlarının katıldığı törenin sonunda, Bilecik'te acemi eğitimini tamamlayan Hasan ve Mustafa Girgin ile Aydın'da acemi eğitimini alan Hüseyin Girgin adlı üçüzler ile baba ve annelerine sertifika ve ödül verdi.

Baba Hüseyin Girgin, yaptığı açıklamada, Muğla'da oturduklarını ve 3 çocuğunun da otomobil bakım servisinde çalıştığını söyledi.

Bugüne kadar birbirinden hiç ayrılmayan çocuklarının askerlik vazife döneminde ayrılmak zorunda kaldıklarını anlatan Baba Girgin, "Hasan ve Mustafa aynı yere Bilecik'e, Hüseyin de Aydın'a gitti. Askeri yetkililere birlikte yemin etmeleri yönünde talepte bulundum. Kabul gördü. Hüseyin Aydın'dan buraya geldi. Birlikte yemin ettiler. Şimdi tek isteğim hepsinin aynı usta birliğine gitmesi. Umarım öyle olur.'' dedi.

Üçüzler de yemin ettikleri için gururlu olduklarını dile getirerek, usta birliğinde aynı yerde olmak istediklerini söyledi.