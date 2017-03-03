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Çınar mobilya

Çınar mobilya
Antalya'da mobilya üretimi yapan Ömer Erkman ve Mahmut Kabul, işyerlerinin bulunduğu sokakta düzenleme yapılacağını öğrendi. İkili, atölyelerini genişletmeye karar verdi. Bölgede bulunan çınar ağacı ise yeni yapılanmaya engeldi. Ama ikili ağacı kesmek istemedi. Atölyelerini ağaca göre düzenledi. Dükkanda çalışan Ümit Yavuz'u da ağaca bakmak için görevlendirdi. 45 yıllık çınarı her sabah suladığını söyleyen Yavuz, "Atölyenin demir olan yerlerini ağacın rahat etmesi için kestik. Demirlerin ağaca zarar vermemesi için de ağacın geçtiği kısımları köpükle doldurduk. Sabah dükkanı açtığımda ilk iş olarak ağacı suluyorum" dedi.
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