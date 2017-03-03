Çınar mobilya

Antalya'da mobilya üretimi yapan Ömer Erkman ve MahmutKabul, işyerlerinin bulunduğu sokakta düzenleme yapılacağını öğrendi. İkili, atölyelerini genişletmeye karar verdi. Bölgedebulunan çınarağacı ise yeni yapılanmayaengeldi. Amaikili ağacı kesmekistemedi. Atölyelerini ağaca göre düzenledi. Dükkanda çalışan ÜmitYavuz'u da ağaca bakmak için görevlendirdi. 45 yıllık çınarı her sabah suladığını söyleyen Yavuz, "Atölyenin demir olan yerlerini ağacın rahat etmesi için kestik. Demirlerin ağaca zarar vermemesi için de ağacın geçtiği kısımları köpükle doldurduk. Sabah dükkanı açtığımda ilk işolarak ağacı suluyorum" dedi.
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