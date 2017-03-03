Yol Durumu
  1. "Avrupa'nın geleceğinden endişeliyiz"
  2. O filmi biliyoruz

CHP rahatsız

CHP rahatsız
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, referandum kampanyası için bir defaya mahsus olmak üzere ilginç bir yönteme başvurdu. Vekillere verilen bilgi notunda, "Sahada 'Erdoğan' veya 'Tayyip' yerine 'Sayın Cumhurbaşkanı' hitabı kullanılacak" sözü dikkat çekti. Ancak bazı CHP'liler, bu durumun halkı kandırmak şeklinde algılanacağı ve uygulanmasının saçma olduğuna dikkat çekti. Ancak Kılıçdaroğlu, bu konuda eleştiri kabul etmeyeceğini söyledi.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar