CHP rahatsız

CHP Genel Başkanı KemalKılıçdaroğlu, referandumkampanyası için bir defayamahsus olmak üzere ilginç biryönteme başvurdu. Vekillereverilen bilgi notunda, "Sahada'Erdoğan' veya 'Tayyip'yerine 'Sayın Cumhurbaşkanı'hitabı kullanılacak" sözüdikkat çekti. Ancak bazıCHP'liler, bu durumun halkıkandırmak şeklinde algılanacağıve uygulanmasının saçmaolduğuna dikkat çekti. AncakKılıçdaroğlu, bu konuda eleştirikabul etmeyeceğini söyledi.
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