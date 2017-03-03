CHP rahatsız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, referandum kampanyası için bir defaya mahsus olmak üzere ilginç bir yönteme başvurdu. Vekillere verilen bilgi notunda, "Sahada 'Erdoğan' veya 'Tayyip' yerine 'Sayın Cumhurbaşkanı' hitabı kullanılacak" sözü dikkat çekti. Ancak bazı CHP'liler, bu durumun halkı kandırmak şeklinde algılanacağı ve uygulanmasının saçma olduğuna dikkat çekti. Ancak Kılıçdaroğlu, bu konuda eleştiri kabul etmeyeceğini söyledi.