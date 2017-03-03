Bu nasıl mantık

Ankara'daÖzelKuvvetler'dekidarbe girişimiyleilgili davanınduruşmasındailginç anlar yaşandı. Sanık Astsubay Fatih Uysal,terör saldırısı emri üzerine silahlanıp nizamiyeyegittiklerini ancak yalnızca havaya ateş açtıklarınısöyledi. Bunun üzerine Mahkeme Başkanıİsmail Ademoğlu tepki gösterdi. Ademoğlu, "Bunasıl mantık, gelen talimatlara göre terör saldırısıbekliyorsunuz. Gelenler terörist ise neden öldürmüyorsunuzda havaya ateş ediyorsunuz" diyeçıkıştı. Sanığın müşteki İsmail Oğuz'u, "Tanımıyorum"demesi üzerine ise Oğuz çileden çıktı.Sanığa dönerek, "Ben seni çok iyi tanıyorum.Başkanım bunlar koordinatör ekip, beyin takımı"sözleriyle sanığı yalanladı.
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