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Bu nasıl mantık

Bu nasıl mantık
Ankara'da Özel Kuvvetler'deki darbe girişimiyle ilgili davanın duruşmasında ilginç anlar yaşandı. Sanık , terör saldırısı emri üzerine silahlanıp nizamiyeye gittiklerini ancak yalnızca havaya ateş açtıklarını söyledi. Bunun üzerine Mahkeme Başkanı tepki gösterdi. Ademoğlu, "Bu nasıl mantık, gelen talimatlara göre terör saldırısı bekliyorsunuz. Gelenler terörist ise neden öldürmüyorsunuz da havaya ateş ediyorsunuz" diye çıkıştı. Sanığın müşteki İsmail Oğuz'u, "Tanımıyorum" demesi üzerine ise Oğuz çileden çıktı. Sanığa dönerek, "Ben seni çok iyi tanıyorum. Başkanım bunlar koordinatör ekip, beyin takımı" sözleriyle sanığı yalanladı.

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