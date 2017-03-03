Başbakan Binali Yıldırım'ın uçağı yoğun sis nedeniyle Bartın'a inemeyip, Zonguldak'a zorunlu iniş yaptı.
Zorunlu iniş sebebiyle Bartın mitingi iptal edildi.
Başbakan'ın uçağı inemedi! Miting iptal edildi
Başbakan Binali Yıldırım'ın uçağı yoğun sis nedeniyle Bartın'a inemeyip, Zonguldak'a zorunlu iniş yaptı.
Etiketler: Başbakan Yıldırım , BARTIN , Zonguldak , sis
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