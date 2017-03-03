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Başbakan'ın uçağı inemedi! Miting iptal edildi

Başbakanın uçağı inemedi! Miting iptal edildi

Başbakan Binali Yıldırım'ın uçağı yoğun nedeniyle 'a inemeyip, 'a zorunlu iniş yaptı.

Zorunlu iniş sebebiyle Bartın mitingi iptal edildi.
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  • 03 Mart 2017, Cuma 14:16
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