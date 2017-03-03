Başbakan Yıldırım'dan önemli açıklamalar

İşte Yıldırım'ın konuşmasından satır başları;

Milli iradenin sesini susturmak istediler. 27 Mayıs darbesinden sonra, Türkiye'nin yönetim sistemini değiştirmek istediler.Seçim oluyor bu sistemde aylarca hükümet kurulamıyor. Şimdi söz milletin, karar milletin. "Bunlar, zaten güçlüsünüz, neden sistemi değiştiriyorsunuz" diyorlar. Biz sistemi Erdoğan için değil, 'her doğan' için, yeni nesil için değiştiriyoruz.



ARTIK VEKİLLER DEĞİL MİLLET SEÇİYOR

Memlekete bunlardan zerre kadar hayır gelmez. Artık vekiller hükümeti seçmiyor. Milletin kendisi seçiyor. İki sandık arasında yetki veriyorsunuz, hizmet bekliyorsunuz.



KİM CUMHURİYETE EL UZATIRSA KARŞISINDA MİLLETİ BULUR

Rejim değiştiriliyor diyenler alçakça adice bir yalan söylüyor. Bizim rejimimizin adı 1923'te konulmuş, Cumhuriyet kurulmuş. Kim Cumhuriyete el uzatırsa, dil uzatırsa en önce karşısında milleti bulur. Bu rejimi değiştirmek isteyenler, bu ülkenin cumhurbaşkanını isteyenler 15 Temmuz gecesi derslerini aldılar.