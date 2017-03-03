Referandum öncesi il programlarını sürdüren Başbakan Binali Yıldırım'ın uçağı sis nedeniyle Bartın'a inemedi.Bartın Valisi Nusret Dirim, gazetecilere yaptığı açıklamada "Başbakanımız ekibiyle beraber herhalde yoğun sis sebebiyle, yukarıda tabii durum daha farklı herhalde döndüler, Sinop'a geçecekler. Sinop'taki programlarına devam etmek üzere döndüler. Bartın programı şu an iptal" dedi.

SİNOP'TAN HİTAP ETTİ

Başbakan Binali Yıldırım, Bartın Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlara telekonferansla hitap etti.



İşte Başbakan'pın konuşmasından satır başları;

Milletimiz, vatanımız için hayatını seve seve veren Bartınlı ve bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize hayırlı uzun ömürler diliyorum. Amasya ile Bartın arasında Amasra Tüneli'ni yaptık. 30 dk. süren yol şimdi 10-15 dakikayı bulmuyor. Yine Bartın-Kurucaşile arasındaki Çakraz Tüneli'ni açtık. Bizim işimiz bitmez, biz ne diyoruz "Durmak yok yola devam". İnşallah bu yolun devamını da tamamlayacağız. Bartın'ın bu güzelliklerini tüm dünyaya açacağız. Bartın'da ulaşımı sorun olmaktan tamamen çıkaracağız.

SAKARYA-KARASU-EREĞLİ, BARTIN DEMİRYOLUNA BAŞLADIK

16 Nisan halkoylamasında 'evet' demeye var mısınız? Bartın 2002'de yüzde 28'le başladı, 2015'de yüzde 53'e kadar çıktı. Her seçimde oyunu 10 puan arttırarak bugünlere geldik. Bartın, büyük Türkiye'ye, güçlü Türkiye'ye, aydınlık yarınlara karar vermiş. Allah sizden razı olsun. AK Parti iktidarı olarak Bartın'a çok önemli hizmetler yaptık.



DEMİRYOLU YAPIMINA BAŞLADIK

Zonguldak, Amasra, Kurucaşile, Cide Yolu, Bartın Arıtma Tesisi, Bartın Aydınlar Yolu'nun yapımına devam ediyoruz. İnşallah kısa sürede tamamlayacağız. Bütün bu hizmetler devam etsin, Bartın büyüsün, Türkiye büyüsün diyoruz. Birlikte çalışıp ülkemizi daha da büyüteceğiz. Sakarya, Karasu, Ereğli, Bartın limanını birbirine bağlayacak demiryolu yapımına başladık. Hayırlı uğurlu olsun.

BARTIN-SAFRANBOLU ARASINDAKİ YOL BÖLÜNMÜŞ OLACAK

Size bir müjdem var. Bartın-Safranbolu arasındaki yolu da bölünmüş yol haline getireceğiz. 14 yıldır gece-gündüz demeden milletimiz için çalıştık, çabaladık, eserler yaptık, hizmetler yaptık. Siz bize 'evet' dediniz, yetki verdiniz, emaneti teslim ettiniz. Biz de sorumluluğumuzun gereğini hakkıyla yerine getirmek için çalıştık. Yapın dediniz yaptık, yapma dediğiniz yerde durduk. Türkiye'nin daha hızlı büyümesi, huzuru, terörün yok olması için, halkımızın refahı için hep birlikte yeni hükümet sistemini 16 Nisan'da vereceğiniz evetlerle gerçekleştireceğiz.