Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın Almanya'daki Türklerle yapmak istediği toplantının iptal edilmesine ilişkin, "Bu Alman derin devletinin sistematik şekilde bir uygulaması haline geldi." dedi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutu'nda çalışma kahvaltısında bir araya geldi. Çavuşoğlu, daha sonra gazetecilere açıklama yaptı.
Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın katılacağı toplantının iptali hakkında, "Almanya'nın bu tavrı gerçekten ne demokrasiye ne de ifade özgürlüğü ve toplanma özgürlüğüne sığar. Herkese demokrasi dersi vermeye çalışan bir ülkenin, hatta birçok ülkenin de iç işlerine bu şekilde karışmaya çalışan bir ülkenin ve onun sisteminin son yıllarda bu tür etkinlikleri engellemeye çalışması esasen Almanya'nın ve Batı'nın ne kadar çifte standart içinde olduklarının göstergesidir." dedi.
Geçen sene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya'da vatandaşlarla yapacağı 15 Temmuz ile ilgili toplantının engellendiğine dikkati çeken Çavuşoğlu, ancak terör örgütü PKK'nın toplantısına izin verildiğini ve bu toplantıya PKK ele başlarının canlı bağlantı yoluyla katıldığını hatırlattı.
Çavuşoğlu, "Terörist başlarına izin veriyorsunuz, halkın oyuyla seçilmiş Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a izin vermiyorsunuz. Bunun izah edilir bir tarafı yoktur." diye konuştu.
Başbakan Binali Yıldırım'ın da toplantısına engeller çıkarılmaya çalışıldığını kaydeden Çavuşoğlu, "Şimdi ise özellikle belediyeler iptal etmeye başladı toplantıları. Bu tesadüf değil. Bu Alman derin devletinin sistematik şekilde bir uygulaması haline geldi." ifadesini kullandı.
Çavuşoğlu, "Bizi eşit bir ortak gibi görmek durumundasınız. Türkiye sizin emrinizde bir ülke değil. Siz Türkiye'nin patronu değilsiniz. Siz birinci sınıf, Türkiye ikinci sınıf değil. Biz size böyle davranmıyoruz. Siz de Türkiye'ye eşit bir ortak gibi davranmak zorundasınız." diye konuştu.
'HİÇ ÇEKİNMEDEN HER TÜRLÜ KARŞILIĞINI VERİRİZ'
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Türk toplumuna yaptığınız sistematik baskılar Türk toplumunu yıldırmaz. Bunu başaramazsınız. Gelin ortak hareket edelim. Türk toplumuna yönelik de birlikte çalışalım." dedi.
Çavuşoğlu, "Bizimle çalışmak istiyorsanız bize nasıl davranacağınızı öğrenmek zorundasınız. Bu yöntemle bu işler olmaz, böyle devam etmez. Biz de karşılığını veririz. Hiç çekinmeden her türlü karşılığını veririz. O zaman gerisini siz düşünürsünüz." diye konuştu.
kalan karakter 1000
DERHAL ACİLEN ALMAN ÜRÜNLERİNİ VE ARABALARINI BOYKOT EDELİM, EY VATANDAŞ GİDİN JAPON ARABALARINA BİNİN.
AB BATIYOR BU BATIŞINI GİZLEMEK İÇİN TÜRKİYEYE BASKI YAPMAYA ÇALIŞIYOR ALMANYADA SEÇİMLERDE VAR MERKELİN OYLARI ERİYOR GALİBA SİZ ÖNCE PORTEKİZ İTALYA İSPANYAYI KURTARMANIN HESABINI YAPIN SOYDUĞUNUZ YUNANİSTANIN BATTIĞINIDA AÇIKLARSANIZ IYI OLUR GERÇİ BİZ BİLİYORUZ DAHA ÇOK HANSLAR İŞSİZ KALACAK
BATI KARŞISINDA BÖYLE ONURLU DEVLET ADAMLARIMIZI GÖRDÜKÇE GURURLANIYORUM.ESKİ TÜRKİYENİN EZİK İKİNCİ SINIFMIŞ GİBİ DAVRANAN ZAVALLI BÜROKRATLARI AKLIMA GELİYOR.ŞÜKREDİYORUM.
SALDIR.SAVAŞ.YOK ET.
DOMUZ ETİ YİYENDENDE DOMUZ LUK BEKLENİR,,
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.