Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın Almanya'daki Türklerle yapmak istediği toplantının iptal edilmesine ilişkin, "Bu Alman derin devletinin sistematik şekilde bir uygulaması haline geldi." dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutu'nda çalışma kahvaltısında bir araya geldi. Çavuşoğlu, daha sonra gazetecilere açıklama yaptı.

Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın katılacağı toplantının iptali hakkında, "Almanya'nın bu tavrı gerçekten ne demokrasiye ne de ifade özgürlüğü ve toplanma özgürlüğüne sığar. Herkese demokrasi dersi vermeye çalışan bir ülkenin, hatta birçok ülkenin de iç işlerine bu şekilde karışmaya çalışan bir ülkenin ve onun sisteminin son yıllarda bu tür etkinlikleri engellemeye çalışması esasen Almanya'nın ve Batı'nın ne kadar çifte standart içinde olduklarının göstergesidir." dedi.

Geçen sene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya'da vatandaşlarla yapacağı 15 Temmuz ile ilgili toplantının engellendiğine dikkati çeken Çavuşoğlu, ancak terör örgütü PKK'nın toplantısına izin verildiğini ve bu toplantıya PKK ele başlarının canlı bağlantı yoluyla katıldığını hatırlattı.

Çavuşoğlu, "Terörist başlarına izin veriyorsunuz, halkın oyuyla seçilmiş Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a izin vermiyorsunuz. Bunun izah edilir bir tarafı yoktur." diye konuştu.

Başbakan Binali Yıldırım'ın da toplantısına engeller çıkarılmaya çalışıldığını kaydeden Çavuşoğlu, "Şimdi ise özellikle belediyeler iptal etmeye başladı toplantıları. Bu tesadüf değil. Bu Alman derin devletinin sistematik şekilde bir uygulaması haline geldi." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, "Bizi eşit bir ortak gibi görmek durumundasınız. Türkiye sizin emrinizde bir ülke değil. Siz Türkiye'nin patronu değilsiniz. Siz birinci sınıf, Türkiye ikinci sınıf değil. Biz size böyle davranmıyoruz. Siz de Türkiye'ye eşit bir ortak gibi davranmak zorundasınız." diye konuştu.

'HİÇ ÇEKİNMEDEN HER TÜRLÜ KARŞILIĞINI VERİRİZ'

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Türk toplumuna yaptığınız sistematik baskılar Türk toplumunu yıldırmaz. Bunu başaramazsınız. Gelin ortak hareket edelim. Türk toplumuna yönelik de birlikte çalışalım." dedi.

Çavuşoğlu, "Bizimle çalışmak istiyorsanız bize nasıl davranacağınızı öğrenmek zorundasınız. Bu yöntemle bu işler olmaz, böyle devam etmez. Biz de karşılığını veririz. Hiç çekinmeden her türlü karşılığını veririz. O zaman gerisini siz düşünürsünüz." diye konuştu.