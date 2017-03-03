Bakan Bozdağ: Tam bir faşist uygulama

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Malatya'da önemli açıklamalarda bulundu. Bozdağ Almanya'nın kendisine toplantı izni vermemesini faşist bir uygulama olarak niteledi.



Bozdağ'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:



"Skandal uygulama tam anlamıyla faşist bir uygulamadır. İfade hürriyeti engellendi, hani siz demokrattınız? Teröristlerin ifade hakkı var da, Adalet Bakanının hakkı yok mu? Her ne olursa olsun, Türkiye yoluna devam edecek.



Türk yargısı, Alman yargısından daha bağımsızdır. Kimse, Türk yargısına emir talimat veremez. Almanya'da Türk vatandaşlarına casus muamelesi yapacaksınız, sonra nerede hukuk, nerede özgürlükler?"