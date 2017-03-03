Bakan Bozdağ: Tam bir faşist uygulama

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Malatya'da önemli açıklamalarda bulundu. Bozdağ Almanya'nın kendisine toplantı izni vermemesini faşist bir uygulama olarak niteledi.
Bozdağ'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
"Skandal uygulama tam anlamıyla faşist bir uygulamadır. İfade hürriyeti engellendi, hani siz demokrattınız? Teröristlerin ifade hakkı var da, Adalet Bakanının hakkı yok mu? Her ne olursa olsun, Türkiye yoluna devam edecek.
Türk yargısı, Alman yargısından daha bağımsızdır. Kimse, Türk yargısına emir talimat veremez. Almanya'da Türk vatandaşlarına casus muamelesi yapacaksınız, sonra nerede hukuk, nerede özgürlükler?"
kalan karakter 1000
boşuna büyüklerimiz alaman gavuru dememişler eli öpülesi büyüklerimiz iki kelime ile nede detaylı anlatmışlar kalleş almanyayı yani bizim adletimize güvenleri yok mesajı vermek istiyorlar sevsinler sizi kokuşmuş pkklı fetocu leş kargaları almanya akbaba gibi madenlerimizin üzerinde dolaşmayın o yerler bizim yedirtmeyiz bu yüzyılda bizim olacak şimdi dünya devi olma sırası bizde o yerlere ihtiyacımız var hadi başka kapıya buradan size ekmek yok
SAYIN BAKANIMIZ BOZDAĞ ALMANLARIN YAPTIĞINA FAŞİST BİR UYGULAMA DEDİ BİZ SAYIN BAKANA KATILIYOR VE İLAVE OLARAK BUNLARIN DEDELERİNİ DE DÜNYA GİBİ BİZDE BİLİRİZ HİTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
Bu almanın biti kanlandı iyice.Ekonomisine güvenip hitler hayalleri(yayılmacı,saldırgan) görmeye başladılar.Bu aziz millet önce 16 nisanda evet vererek, sonrada alman malı kullanmayarak bu haddini bilmezlere cevap verecektir.
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.