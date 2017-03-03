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Bakan Bozdağ: Tam bir faşist uygulama

Adalet Bakanı , terör yuvası 'nın kendisine toplantı izni vermemesine ilişkin, "Skandal uygulama tam anlamıyla faşist bir uygulamadır. İfade hürriyeti engellendi, hani siz demokrattınız? Teröristlerin ifade hakkı var da, Adalet Bakanının hakkı yok mu? Her ne olursa olsun, Türkiye yoluna devam edecek" dedi.

Bakan Bozdağ: Tam bir faşist uygulama

Adalet Bakanı , Malatya'da önemli açıklamalarda bulundu. Bozdağ 'nın kendisine toplantı izni vermemesini faşist bir uygulama olarak niteledi.

Bozdağ'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Skandal uygulama tam anlamıyla faşist bir uygulamadır. İfade hürriyeti engellendi, hani siz demokrattınız? Teröristlerin ifade hakkı var da, Adalet Bakanının hakkı yok mu? Her ne olursa olsun, Türkiye yoluna devam edecek.

Türk yargısı, Alman yargısından daha bağımsızdır. Kimse, Türk yargısına emir talimat veremez. Almanya'da Türk vatandaşlarına casus muamelesi yapacaksınız, sonra nerede hukuk, nerede özgürlükler?"
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  • 03 Mart 2017, Cuma 11:08
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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deli balta deli balta

boşuna büyüklerimiz alaman gavuru dememişler eli öpülesi büyüklerimiz iki kelime ile nede detaylı anlatmışlar kalleş almanyayı yani bizim adletimize güvenleri yok mesajı vermek istiyorlar sevsinler sizi kokuşmuş pkklı fetocu leş kargaları almanya akbaba gibi madenlerimizin üzerinde dolaşmayın o yerler bizim yedirtmeyiz bu yüzyılda bizim olacak şimdi dünya devi olma sırası bizde o yerlere ihtiyacımız var hadi başka kapıya buradan size ekmek yok

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 03.03.2017 13:23
&#231;etin çetin

SAYIN BAKANIMIZ BOZDAĞ ALMANLARIN YAPTIĞINA FAŞİST BİR UYGULAMA DEDİ BİZ SAYIN BAKANA KATILIYOR VE İLAVE OLARAK BUNLARIN DEDELERİNİ DE DÜNYA GİBİ BİZDE BİLİRİZ HİTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 03.03.2017 12:14
B&#252;lent Bülent

Bu almanın biti kanlandı iyice.Ekonomisine güvenip hitler hayalleri(yayılmacı,saldırgan) görmeye başladılar.Bu aziz millet önce 16 nisanda evet vererek, sonrada alman malı kullanmayarak bu haddini bilmezlere cevap verecektir.

Aynı Görüşte misiniz?
evet5
hayır0
cevapla 03.03.2017 11:36
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