Annesinin mucizesi

İstanbul'da yaşayan 43 yaşındaki Gül Kuşçu, 3 yıl evlat özlemi çektikten sonra eşiyle tüp bebek yapmaya karar verdi. Yaşından dolayı doktorların çok da umut vermediği Kuşçu, ilk tüp bebek denemesinde müjdeli haberi aldı. Genç kadın, 6 aylık hamileyken gelen doğum sancısıyla şoke oldu. Hazal bebek 24 haftallıkken dünyaya gözlerini açtı ama annesine kavuşamadı. 710 gramlık bebek, yoğun bakımda yaşam destek ünitesine bağlandı. Aradan tam 100 gün geçtikten sonra bir mucize yaşandı. Hazal bebek hayata sıkı sıkı tutundu. 24 hafta ve altı doğan bebeklerin yaşam şansının yok denecek kadar düşük olduğunu belirten Emsey Hospital Yenidoğan Yoğun Bakım Sorumlusu Uzm. Dr. Bekir Çakmak, "Yaşam destek ünitesine bağlı olarak bakımı ve takibi 100 gün boyunca yapılan Hazal bebeğe solunum dâhil tüm desteği dışarıdan sağladık. Bu süreçte beslenmesini damar yoluyla yaptık. Geleceğe dair kalıcı hiçbir hasarın kalmadığı Hazal bebeği 100 günün sonunda 2 kilo 260 grama ulaştırarak annesine kavuşturduk" dedi. Hazal'ın tam bir mucize bebek olduğunu söyleyen anne Gül Kuşçu "Eşim ve ben ilk zamanlar büyük tedirginlik yaşadık. 100 gün kavuşmayı bekledik. Ancak doktorlarımızın gayreti ile benim savaşçı minik kızım hayata tutundu. Şimdi birlikte yeni hayatımıza adım atacağımız için çok mutluyum" diye konuştu.