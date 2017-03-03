Almanya ile krizin ardından kritik gelişme!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Çavuşoğlu, karşı tarafın talebi doğrultusunda mevkidaşıyla görüştü.

Görüşmede Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin programlarının iptaliyle sonuçlanan gelişmelerden duyulan rahatsızlığı bir kez daha muhatabının dikkatine getirdi.

Çavuşoğlu ve Gabriel, 8 Mart'ta Almanya'da bir araya gelme hususunda mutabık kaldı.