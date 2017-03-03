Almanya fena kıvırdı!

Reuters'ın haberine göre, bakanlık sözcüsü, söz konusu kararın, yerel düzeyde alındığını belirtti.

Federal hükümetin bu kararda dahli olmadığını savunan sözcü, "Almanya'nın Türkiye ile diyaloğu sürdürmek için her şeyi yapacağını" söyledi.

DİPLOMATİK KRİZ ÇIKARAN SKANDAL KARAR

Almanya'da, Stuttgart yakınlarındaki Gaggenau Belediyesi dün Adalet Bakanı Bozdağ'ın konuşma yapmasına saatler kala toplantı iznini iptal etmişti. Belediye, Festhalle Bad Rotenfels salonunda yapılacak toplantıyı iptal etme kararına gerekçe olarak, etkinliğe çok büyük bir kalabalık gelecek olmasını ve salonun hem otopark kapasitesinin hem de girişinin yeterli olmamasını göstermişti.

Bu gelişme; iki ülke arasında diplomatik krize neden olmuş ve Türkiye, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi'ni çağırarak nota vermişti.



