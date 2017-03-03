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fena kıvırdı!

Dışişleri Bakanlığı, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın yapmayı planladığı konuşmanın iptal edilmesiyle ilgili yaptığı açıklamada "Almanya'nın Türkiye ile diyaloğu sürdürmek için her şeyi yapacağını" belirtti.

Almanya fena kıvırdı!

Reuters'ın haberine göre, bakanlık sözcüsü, söz konusu kararın, yerel düzeyde alındığını belirtti.

Federal hükümetin bu kararda dahli olmadığını savunan sözcü, "'nın Türkiye ile diyaloğu sürdürmek için her şeyi yapacağını" söyledi.

DİPLOMATİK KRİZ ÇIKARAN SKANDAL KARAR
Almanya'da, Stuttgart yakınlarındaki Gaggenau Belediyesi dün Adalet Bakanı Bozdağ'ın konuşma yapmasına saatler kala toplantı iznini iptal etmişti. Belediye, Festhalle Bad Rotenfels salonunda yapılacak toplantıyı iptal etme kararına gerekçe olarak, etkinliğe çok büyük bir kalabalık gelecek olmasını ve salonun hem otopark kapasitesinin hem de girişinin yeterli olmamasını göstermişti.

Bu gelişme; iki ülke arasında diplomatik e neden olmuş ve Türkiye, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi'ni çağırarak nota vermişti.
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  • 03 Mart 2017, Cuma 14:19
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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UzakSes UzakSes

HAYIR - HAYIR - HAYIR... Biz Almanya`nin Türkiye`yi agzina alsina KARSIYIZ!!! Cünkü Almanya hala 2. Hitler`in Goebbels-Yalanlarini kullanan bir Devlettir!

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 03.03.2017 15:45
musa musa

bütün müslümanlar alman malina boykot uygulasa almanya aninda iflas eder

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 03.03.2017 15:20
CESUR Y&#220;REK CESUR YÜREK

almanya bizimle resmen dalga geçiyor...yaptıkları başka...konuştukları başka...İYİ BİR DERSE İHTİYAÇLARI VAR...

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 03.03.2017 14:47
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