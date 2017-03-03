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Adiletin bu mu dünya

Adiletin bu mu dünya
Teröristbaşı Gülen 'deki ininden talimatlar yağdırdı. 'İmam'larını kullanıp örgütünün yapılanmasını sağladı. de 'nün Hava Kuvvetleri imamıydı. 15 Temmuz gecesi Ankara'daki Akıncı Üssü'nde gözaltına alındı. Bir gün sonra serbest bırakıldı. Ardından sırra kadem bastı. Ancak tüm operasyonlara rağmen yakalanamadı. 'nin başkenti Londra'dan önceki gün gelen bir fotoğraf ise gündemi salladı. İddiaya göre Adil Öksüz, Londra'da bulunan Portabello Antika Pazarı'nda gezerken bir Türk'e yakalandı. Gurbetçi Türk, Öksüz olduğu iddia edilen şahsın fotoğrafını çekip internetten yayınladı.

15 YILDIR İNGİLTERE'DE
Ancak firari Adil Öksüz olarak gösterilen o isim Antepli çıktı. Fotoğrafı televizyonda görünce şaşkına döndüğünü anlatan Çelik, resmin çekildiği sırada kaçtığı iddialarını yalanladı. 15 yıldır Londra'da yaşayan Gaziantepli Abdullah Çelik, antika pazarının bulunduğu yerde dükkan baktığını anlattı. Çelik "O fotoğraf yüzünden başıma gelmeyen kalmadı. Dava açacağım. Çok zor durumda kaldım" açıklamasını yaptı.


* Adil Öksüz'e benzetilen Gaziantepli Abdullah Çelik, "40 yıl düşünsem böyle bir durumun içinde kalacağım aklıma gelmezdi" dedi.
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