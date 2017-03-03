Yol Durumu
  1. Kablolu cani kıskıvrak
  2. Almanya resmen hayır cephesinde

10 soruda - ilişkisi

Referandum öncesinde 'da yapılması planlanan mitinglerin yasaklanması -Almanya ilişkilerinde yeni bir siyasi gerilimin kapısını araladı. ve gibi örgütlerine kucak açan Almanya şimdi de antidemokratik uygulamalarıyla uzun süre gündemden düşmeyecek bir krizin patlak vermesine sebep oldu.

örgütlerinin Avrupa'daki 1 numaralı hamilerinden birisi olan , hem ekonomik hem siyasi alanda 'nin önüne taş koymaktan hiçbir zaman geri durmuyor. , ve DHKP-C gibi taşeron örgütlerin üssü haline gelen Almanya, yıllardır Türkiye'nin 'ye girmesinin önünde duran en büyük engellerden de birisi oldu aynı zamanda. Yabancı düşmanlığının revaçta olduğu ülkede, Türkiye aleyhine yapılan faaliyetler görmezden gelinirken merkezi ve yerel hükümetlerin aldığı antidemokratik kararlar Türk-Alman ilişkilerinde yeni siyasi gerilimler yaratıyor.

Almanya, Türkiye'de kanlı eylemler gerçekleştiren terör örgütlerine yıllardır silah ve para yardımında bulunuyor. Batı Avrupa ülkesi ayrıca bu kanlı örgütleri da da Türkiye'ye karşı bir koz olarak kullanıyor.

İşte Türkiye ile Almanya arasındaki gerilimli ilişkiyi özetleyen o 10 soru:

Etiketler: , , , , , , , ,
  • 03 Mart 2017, Cuma 00:10
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar