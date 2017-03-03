Referandum öncesinde Almanya'da yapılması planlanan mitinglerin yasaklanması Türkiye-Almanya ilişkilerinde yeni bir siyasi gerilimin kapısını araladı. FETÖ ve PKK gibi terör örgütlerine kucak açan Almanya şimdi de antidemokratik uygulamalarıyla uzun süre gündemden düşmeyecek bir krizin patlak vermesine sebep oldu.
Terör örgütlerinin Avrupa'daki 1 numaralı hamilerinden birisi olan Almanya, hem ekonomik hem siyasi alanda Türkiye'nin önüne taş koymaktan hiçbir zaman geri durmuyor. PKK, FETÖ ve DHKP-C gibi taşeron örgütlerin üssü haline gelen Almanya, yıllardır Türkiye'nin AB'ye girmesinin önünde duran en büyük engellerden de birisi oldu aynı zamanda. Yabancı düşmanlığının revaçta olduğu ülkede, Türkiye aleyhine yapılan faaliyetler görmezden gelinirken merkezi ve yerel hükümetlerin aldığı antidemokratik kararlar Türk-Alman ilişkilerinde yeni siyasi gerilimler yaratıyor.
Almanya, Türkiye'de kanlı eylemler gerçekleştiren terör örgütlerine yıllardır silah ve para yardımında bulunuyor. Batı Avrupa ülkesi ayrıca bu kanlı örgütleri dış politikada da Türkiye'ye karşı bir koz olarak kullanıyor.
İşte Türkiye ile Almanya arasındaki gerilimli ilişkiyi özetleyen o 10 soru:
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.