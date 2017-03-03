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1 milyon TL’lik esrarı bıraktı

1 milyon TL’lik esrarı bıraktı
Edirne'de dün Hamzabeyli Gümrük Sahasında görevli gümrük muhafaza memurları, park halinde bulunan bir TIR'ın tekerlekleri arasına bırakılmış çuvalları fark etti. Çuvallardan 43 kilo esrar çıktı. Sınırdan geçemiyip uyuşuturucuyu TIR'ın altına bırakan N.G. İstanbul'da yakalandı. Esrarın piyasa değerinin ise 1 milyon TL olduğu öğrenildi.
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