Türk askerinden ABD'ye cevap geldi

TSK destekli ÖSO güçlerinin DEAŞ'tan El Bab'ı alarak Münbiç'e doğru ilerlemesi Amerikan yönetimini ürküttü. ABD, Suriye'de bulunan 500 kişilik gücünden bir birliği PKK'nın Suriye kolu YPG'nin hakim olduğu Münbiç kırsalına gönderdi. YPG'ye 'koruma kalkanı' oldukları söylenen ABD Özel Kuvvetleri'ne mensup askerler, Amerikan bayrağı asılı zırhlı araçlarıyla Münbiç'teki güvenlik noktalarına yerleştirildi. Önceki gün yayınlanan bu görüntülerin ardından dün de ABD'li askerlerin YPG'li teröristlerle birlikte çekilmiş bir fotoğrafı ortaya çıktı.





YPG ARMASI DA TAKMIŞLARDI

Fotoğrafta Münbiç'e gönderilen ABD askerlerinin bölgedeki YPG'lilerle Amerikan bayrağı açarak poz verdiği görüldü. Fotoğrafın arka planındaki araçlarda ise ağır silahlar dikkat çekti. Araçların birinde gövdeye monteli kaide üzerinde Amerikan üretimi MK-19 40mm bomba atar göze çarptı. Aynı silah daha önce Rakka yakınlarında YPG arması takan ABD özel kuvvet mensuplarında da görüntülenmişti. İddiaları önce reddeden Pentagon, daha sonra MK-19 taşıyan özel kuvvet askerlerinin YPG armalarını güvenlikleri için taktığını açıklamıştı.

11.7 MİLYAR $

CENTCOM verilerine göre ABD'nin DEAŞ ile mücadele için 8 Ağustos 2014 tarihinden bu yana sürdürdüğü 928 günlük harekatın maliyeti 11.7 milyar dolara, operasyonların günlük maliyeti ise 12.7 milyon dolara ulaştı.

ABD ÜRETİMİ BOMBA ATAR

Vatan'ın haberine göre; Fotoğrafta ağır silahlar da vardı. Bunlardan biri de ABD Ordusu'nun envanterinde yer alan MK-19 otomatik bomba atar, sofistike, özel ve etkili bir silah olarak tanınıyor. Bir makineli tüfek gibi 40 mm çapında, el bombası boyutundaki bombaları 1.500 metre öteye kadar atabiliyor. Zırh delici mühimmat da atan MK-19'lar kuvvetli bir şekilde geri teptiği için 3 ayak ya da zırhlı araçla