Türk askerinden ABD'ye cevap geldi

TSK destekli ÖSO güçlerinin DEAŞ'tan El Bab'ı alarak Münbiç'e doğru ilerlemesi Amerikan yönetimini ürküttü. ABD, Suriye'de bulunan 500 kişilik gücünden bir birliği PKK'nın Suriye kolu YPG'nin hakim olduğu Münbiç kırsalına gönderdi. YPG'ye 'koruma kalkanı' oldukları söylenen ABD Özel Kuvvetleri'ne mensup askerler, Amerikan bayrağı asılı zırhlı araçlarıyla Münbiç'teki güvenlik noktalarına yerleştirildi. Önceki gün yayınlanan bu görüntülerin ardından dün de ABD'li askerlerin YPG'li teröristlerle birlikte çekilmiş bir fotoğrafı ortaya çıktı.
YPG ARMASI DA TAKMIŞLARDI
Fotoğrafta Münbiç'e gönderilen ABD askerlerinin bölgedeki YPG'lilerle Amerikan bayrağı açarak poz verdiği görüldü. Fotoğrafın arka planındaki araçlarda ise ağır silahlar dikkat çekti. Araçların birinde gövdeye monteli kaide üzerinde Amerikan üretimi MK-19 40mm bomba atar göze çarptı. Aynı silah daha önce Rakka yakınlarında YPG arması takan ABD özel kuvvet mensuplarında da görüntülenmişti. İddiaları önce reddeden Pentagon, daha sonra MK-19 taşıyan özel kuvvet askerlerinin YPG armalarını güvenlikleri için taktığını açıklamıştı.
11.7 MİLYAR $
CENTCOM verilerine göre ABD'nin DEAŞ ile mücadele için 8 Ağustos 2014 tarihinden bu yana sürdürdüğü 928 günlük harekatın maliyeti 11.7 milyar dolara, operasyonların günlük maliyeti ise 12.7 milyon dolara ulaştı.
ABD ÜRETİMİ BOMBA ATAR
Vatan'ın haberine göre; Fotoğrafta ağır silahlar da vardı. Bunlardan biri de ABD Ordusu'nun envanterinde yer alan MK-19 otomatik bomba atar, sofistike, özel ve etkili bir silah olarak tanınıyor. Bir makineli tüfek gibi 40 mm çapında, el bombası boyutundaki bombaları 1.500 metre öteye kadar atabiliyor. Zırh delici mühimmat da atan MK-19'lar kuvvetli bir şekilde geri teptiği için 3 ayak ya da zırhlı araçla
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AMERİKAN VE ALMAN YARDIMIYLA,KENDİ AŞIRI ÇALIŞMAMIZLA KALKINIYORUZ KALKINDK.SAYIN RAHMETLİ ÖZAL ALMANLARDAN CÜZİ PARALAR İSTEMİŞ VE AĞLAMIŞTI HATTA ONA RANDEVU VERİLMEMİŞTİ ODA ALMAN KOHL Ü BELEKTE ŞORTLA KARŞILAMIŞTI.MERKEL HANIM AKILLI OL,BAŞINA İŞ AÇMA.BİZ TÜRKÜZ VE BAZI DEĞERLER İÇİN CANIMIZI VERİRİZ.KÜRTLERİ EMİGRANT YAPTINIZ MAAŞ VERDİNİZ.UNUTMAYIN ONLAR 1071 DE DİOJENİ TERKEDİP BİZE KATILDI HALA BUNU HAZMEDEMEDİNİZ.TÜRK DENİLDİMİ DİĞERLERİ NEDEN TIRSAR.BİLMEYEN SORSUN BİLENLERDEN ÖĞRENSİN.TÜRK ORDUSUNUN NEDEN MARKA OLDUĞUNU VE ÜSTÜN CESARET PATENTİ OLDUĞUNU SORSUP ÖĞRENİN.TÜRK ORDUSU HER ZAMAN 20 YAŞINDADIR.
şehit mezarından geçtiyimyerde gelen bir inilti vatandiyordu tarihe gömülmüş hangi seferde vataniçin kurban diyordu bir aslan heybeti mezar taşında çantası çizmesi yanı başında kahraman türklerin her savaşında işte abidesi yatan diyordu bu siyonistler bizim ayak sesimizden korkarlar yiyitlerim aslanlarım onlar bizim al bayrağızdan tırsarlar onlarda cesaret yoktur kormayın bugün siz yarın biz herşey vatan için deyilmi canımız fede olsun
Millet olarak aslanlarımızla gurur duyuyoruz Amerika ne çabuk unutmuş Kore'de ordusunu yok olmaktan kurtaranın Türk askeri olduğunu Amerika akıllı olmalıdır vatanımızın ve milletimizin bekası ve güvenliği için terör ve teröre destek olanlardan hiç bir şey bize engel olamaz İnşallah
Durmak yok tam yol ileri. Bugün durursak yarın bize operasyon yapmaya çalışacaklar. Bugün 5 şehit vereceğiz diye çekinirsek, yarın ülke işgal etmeleye igelecekler. İzin vermeyelim.
bombalayın gitsin
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