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TSK'da operasyonu

İzmir merkezli 26 ilde, 'ye yönelik soruşturma kapsamında, örgütün şifreli yazışma programı "" kullandıkları iddiasıyla 71 askeri personelden 40'ı gözaltına alındı.

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nca yürütülen /PDY soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün şifreli yazışma programı "" kullanıcısı olduğu tespit edilen aralarında TSK'da görevli rütbeli subayların da bulunduğu 71 askeri personel ve yakınlarına yönelik operasyon düzenledi.

İzmir, İstanbul, Ankara, Antalya'nın da aralarında bulunduğu 26 ildeki eş zamanlı operasyonda, tespit edilen 71 asker ve 6 askeri personel yakınından 40'ı yakalandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin, işlemleri için İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüleceği belirtildi.
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  • 02 Mart 2017, Perşembe 11:55
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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İH-PUS İH-PUS

yakalanan hainler sağlık kontrolünden geçiyor.., acaba BEYİNLERİNİN flimleri çekiliyormu ? bunların beyinlerinde çip olabilir :)) bir piskopata peygamber gözüyle bakmak ve biat etmek delilik ötesi bir şey olmalı !

Aynı Görüşte misiniz?
evet5
hayır0
cevapla 02.03.2017 13:14
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