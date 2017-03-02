ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bir açıklamada bulundu.

113 MİLYON DOLARLIK DEV ANLAŞMA

Açıklamada; Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile ASELSAN arasında Türk Silahlı Kuvvetlerinin elektronik harp sistemleri ihtiyacına yönelik olarak 20 milyon 264 bin 808 dolar ve 92 milyon 908 bin 206 lira toplam bedelli sözleşme imzalandığı belirtildi.

2017-2020 ARASINDA TESLİMAT

Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile ASELSAN arasında Türk Silahlı Kuvvetlerinin elektronik harp sistemleri ihtiyacına yönelik olarak 20,2 milyon dolar ve 92,9 milyon lira bedelli imzalanan sözleşme kapsamında teslimatların 2017-2020 yıllarında gerçekleştirileceği bildirildi.