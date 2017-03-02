Yol Durumu
  1. Başbakan'dan ABD'ye net mesaj
  2. Adıyaman'da art arda depremler!

ve 'dan dev anlaşma

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamaya göre; ile arasında biri 20 milyon 264 bin 808 dolar diğeri ise 92 milyon 908 bin 206 liralık sözleşme imzalandı

TSK ve ASELSANdan dev anlaşma

, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bir açıklamada bulundu.

113 MİLYON DOLARLIK DEV ANLAŞMA
Açıklamada; Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile ASELSAN arasında Türk Silahlı Kuvvetlerinin elektronik harp sistemleri ihtiyacına yönelik olarak 20 milyon 264 bin 808 dolar ve 92 milyon 908 bin 206 lira toplam bedelli sözleşme imzalandığı belirtildi.

2017-2020 ARASINDA TESLİMAT
Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile ASELSAN arasında Türk Silahlı Kuvvetlerinin elektronik harp sistemleri ihtiyacına yönelik olarak 20,2 milyon dolar ve 92,9 milyon lira bedelli imzalanan sözleşme kapsamında teslimatların 2017-2020 yıllarında gerçekleştirileceği bildirildi.
Etiketler: ,
  • 02 Mart 2017, Perşembe 14:39
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)
haydar haydar

neden dolar üzerinden anlaşma yapıyorsunuz TL dururken.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 02.03.2017 16:31
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar